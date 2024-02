Venäjän kerrotaan koonneen 500 panssarivaunua massiivista hyökkäystä varten

Venäjän asevoimat on kiihdyttänyt tammikuun puolivälin jälkeen keväthyökkäystään eri puolilla rintamaa.

Venäläisjoukot ovat päässeet etenemään muun muassa Bahmutin ja Avdijivkan kaupunkien lähialueella. Ukrainan pulaa tykistöammuksista on kuvailtu kriittiseksi.

Kremlin kerrotaan lisäksi koonneen valtavan hyökkäysjoukon rintaman pohjoisosiin. Forbes-lehden mukaan Harkovan alueella sijaitsevan Kupjanskin kaupungin tuntumaan olisi kerätty 500 taistelupanssarivaunua, yli 600 panssariajoneuvoa, satoja kenttätykkejä ja arviolta 40 000 sotilasta.

Ukrainan asevoimat uskoo Venäjän valmistelevan mittavaa hyökkäystä Kupjanskiin, joka vapautettiin syksyn 2022 vastahyökkäyksen yhteydessä. Aluetta puolustaa noin 20 000 Ukrainan sotilasta.

Oskil-joen saavuttaminen tukisi Kremlin poliittista tavoitetta Donetskin ja Luhanskin alueiden miehittämisestä. Vladimir Putinin väitetään asettaneen aikarajaksi maaliskuun, jolloin Venäjällä järjestetään presidentinvaalit. Vaalien lopputuloksesta ei ole epäselvyyttä, mutta taistelukentän menestys antaisi propagandavoiton Putinille.

