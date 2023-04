Venäjän kerrotaan edenneen Bahmutin keskustaan

FPRI-ajatuspajan vanhempi asiantuntija Rob Lee arvelee, että Venäjä on kierrättänyt joukkojaan Bahmutissa viimeisen viikon tai kahden aikana ja aloittanut nyt uuden hyökkäyksen etelästä kohti kaupungin keskustaa. Venäläishyökkäykset kaupungin ulkopuolella ovat vähentyneet.

Venäläiset eivät ole onnistuneet saartamaan Bahmutia eivätkä saamaan kaupungin puolustusta ”pinsettiotteeseen”. Keskustaan eteneminen etelästä ja idästä tarkoittaa katutaisteluja ja kaupunkisotaa.

– Arvelen, että Lee arvelee, että [Wagner-johtaja Jevgeni] Prigozhin ja [Venäjän pääesikunnan päällikkö Valeri] Gerasimov yksinkertaisesti haluavat saavuttaa symbolisen voiton, joten heillä molemmilla on kannustin heittää joukkojaan taisteluun, joka strategisessa mielessä on kyseenalainen. Arvelen Gerasimovin haluavan kunnian kaupungin valtaamisesta puolustusministeriön alaisilla joukoilla.

Venäläiset ovat nyt jättäneet yrityksen edetä kaupungin pohjoispuolella ja pyrkivät suoraan kohti kaupungintaloa. Eilen 31. maaliskuuta venäläisten kerrotiin pysähtyneen Rauhankadun (vulitšja Myru) ja Vapaudenkadun (Svobody) risteykseen.

Väitetysti kaupungissa taistelevan ukrainalaissotilaan Telegramissa ylläpitämällä Bahmutskyi Demon-kanavalla kerrottiin venäläisten saavuttaneen pientä menestystä useammalla kadulla, mutta aamupäivään mennessä puolustajat olivat torjuneet hyökkääjän.

– Verilöyly jatkuu. Tämä on todellinen teurastus; tykistötulta, ammuskelua ja taisteluita kaduilla, taloissa ja kellareissa. Täydellinen helvetti, kirjoitetaan kanavalla.

Venäläiset ovat edenneet keskustaa kohden eteläistä valtakatua eli Itsenäisyydenkatua (Nezaležnosti) pitkin. Geopaikantajat ovat Wagnerin julkaiseman videon perusteella Wagner-joukkojen edenneen Vapaudenkadun ja Lermontovankadun risteykseen eli korttelin päähän kaupungintalosta. Taistelut ovat kuitenkin koko ajan käynnissä, eikä hyökkääjä ole todennäköisesti edennyt niin syvälle kaupunkiin kuin se yrittää antaa ymmärtää.

I think Russia rotated units over the past 1-2 weeks and began another concerted push a few days ago. It seems the focus is on the center of the city instead of the northern flank near the road, which appears to be more secure.https://t.co/I0dk1drqMehttps://t.co/z51RCj5eTE https://t.co/jfUjxsPFaI pic.twitter.com/6jpkwXNmBx

— Rob Lee (@RALee85) March 31, 2023