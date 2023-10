Venäjän kerrotaan ampuneen alas oman hävittäjän

Venäjän joukkojen väitetään ampuneen alas oman hävittäjän Tokmakin lähellä Ukrainan miehitetyllä Zaporizzjan alueella. Sosiaalisessa mediassa on julkaistu alla näkyvä video pellolle pudonneesta koneesta.

Tapauksen vaiheita tässä jutussa kertaavan Euromaidan Pressin mukaan ukrainalaisilla Telegram-tileillä alkoi perjantaina liikkua väitteitä venäläisen S-300-ilmatorjuntajärjestelmän alas ampumasta Su-35-hävittäjästä.

Koneen alas ampuminen on vahvistettu epäsuorasti Venäjän ilmavoimista runsaasti materiaalia ja sisäpiirin tietoja julkaisevalla venäläisellä Fighterbomber-kanavalla Telegramissa. Su-35:n kuvalla ryyditetyssä päivityksessä toivotettiin toverille ”ikuista lentoa” .

The wreckage of the Russian fighter jet downed by their own surface-to-air missile on Sep. 29 (see https://t.co/4LAdNmUUA8) near occupied Tokmak, Zaporizhzhia Oblast.

📹 https://t.co/9gO187fzw0 pic.twitter.com/BKTBN92Bgw

