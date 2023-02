”Venäjän kenraalit heittävät epätoivoisesti juuri mobilisoituja joukkoja järjettömiin hyökkäyksiin”

– Kun on kulunut vuosi Moskovan kohtalokkaasta päätöksestä hyökätä suvereeniin ja rauhanomaiseen naapuriinsa, Venäjän joukot yrittävät epätoivoisesti edistyä taistelukentällä, sanotaan Euroopan unionin pysyvän Etyj-valtuuskunnan lausunnossa, joka annettiin turvallisuusyhteistyöfoorumissa Wienissä keskiviikkona Ukrinformin mukaan.

– Venäjän kenraalit lähettävät edelleen juuri mobilisoituja sotilaita järjettömiin hyökkäyksiin välittämättä ihmishengistä. Olemme nähneet tämän sotilaallisen taktiikan Vuhledarin ympärillä viime päivinä, lausunto jatkuu.

Tätä taustaa vasten EU:n valtuuskunta huomautti Venäjän Etyj-valtuuskunnan puheenjohtajan kaksi viikkoa sitten antamasta väärästä lausunnosta, joka ”kehuskeli, että Ukrainan puolustus oli murrettu Vuhledarissa”.

– Tämä on toinen outo väite, samanlainen kuin monet muut, jotka kuulimme aiemmin, erityisesti vuosi sitten, helmikuussa 2022, EU-valtuuskunta sanoi.

Lausunnossa toistettiin myös kehotus Venäjälle ”lopettaa hyökkäyssota ja vetämään välittömästi, täydellisesti ja ehdoitta kaikki joukkonsa ja sotilaskalustonsa koko Ukrainan alueelta sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä”.

Lisäksi EU pyysi Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkan hallintoa lopettamaan tukensa Venäjän laittomalle hyökkäyssodalle ja pidättäytymään osallistumasta siihen tai edistämästä sitä.

Ukrainan tiedustelun tiedottaja Andri Jusov totesi, että Venäjän hyökkäysjoukkojen menetykset ovat nyt suurimmat sitten täysimittaisen hyökkäyksen alkamisen 24. helmikuuta.

Tästä huolimatta Venäjän sotilasjohto ei hylkää epätoivoisia yrityksiään miehittää Donbas ennen maaliskuun loppua.

11 soldiers from the Russian 155th 'elite' Naval Brigade were captured near Vuhledar. The unit itselfs practically doesn't exist anymore. Most are either killed or captive. pic.twitter.com/X4TYakPZCv

— NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 15, 2023