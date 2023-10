Venäjän kenraalin kerrotaan saaneen potkut Bahmutissa

Venäjän joukkoja Bahmutissa tiettävästi komentaneen kenraaliluutnantti Andrei Sytshevoin kerrotaan saaneen äkisti potkut tehtävistään.

Ukrainan sodan asiantuntijana tunnetuksi tullut FPRI-ajatushautomon vanhempi tutkija Rob Lee kertoo X-somepalvelussa, että Sytshevoin potkuista puhutaan sotaa seuraavalla venäläisellä Telegram-kanavilla.

Tietoa ei ole siis vahvistettu. Moskova on kuitenkin kierrättänyt Ukraina-operaation kenraaleita ahkerasti ja nopeat muutokset ovat olleet arkipäivää sodanjohdossa.

Sytshevoi nimitettiin Venäjän läntisen sotilaspiirin joukkojen johtoon Ukrainassa heinäkuussa 2022. Hänen on väitetty saaneen lähtöpassit tehtävästä jo saman vuoden syyskuussa.

Sosiaalisessa mediassa jaettujen asiakirjojen perusteella Sytshevoi on toiminut tämän jälkeen Bahmutin suunnalla. Kaupungissa ja sen lähialueilla on käyty jo pitkään verisiä taisteluita, joissa niin ukrainalaiset kuin venäläisetkin ovat kärsineet kovia tappioita. Ukrainan asevoimat on kertonut edenneensä alueella viime aikoina.

A Russian channel says that Lieutenant General Sychevoy was removed from his post as commander of the Bakhmut Group of Forces. Sychevoy was previously the commander of the Western Grouping of Forces but was replaced in 2022.https://t.co/ualediAWHzhttps://t.co/666P7EPrYd pic.twitter.com/XAgU3RpmtX

— Rob Lee (@RALee85) October 2, 2023