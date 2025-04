Venäjän kenraali salamurhattiin Moskovassa – autopommi jäi videolle

Venäjän asevoimien kenraalimajuri Jaroslav Moskalik on saanut surmansa salamurhaiskussa Balshihassa Moskovan alueella.

Venäjän median mukaan kenraali menehtyi autopommin räjähdyksessä saamiinsa vammoihin. Räjähdyksen kerrotaan näkyvän alla olevalla videolla.

Korkea kenraali toimi Venäjän pääesikunnan operaatio-osaston apulaispäällikkönä.

Moskalik on ottanut viime vuosina osaa tärkeisiin kansainvälisiin neuvotteluihin Ukrainasta ja Syyriasta.

Venäläisen MASH-median Telegram-kanavallaan julkaisemien tietojen mukaan pommi oli pantu Volkswagen-merkkiseen henkilöautoon, joka oli vaihtanut omistajaa jo kolme kertaa tämän vuoden aikana. Viimeiseksi omistajaksi väitetään ”40-vuotiasta Ignat K:ta”, jonka sanotaan olevan syntyisin Ukrainan Sumystä.

1/3 Russian Maj. Gen. Jaroslav Moskalik, allegedly killed today near Moscow, took part in at least two Normandy Four format meetings: in 2015, when the infamous 'Steinmeier formula' was adopted, and on Dec. 9, 2019, when Volodymyr Zelensky met Putin in person for the first time. https://t.co/onoIIwBxUc pic.twitter.com/unsusOK9ee

— Mark Krutov (@kromark) April 25, 2025