”Venäjän kenraaleille kiireiseltä näyttäminen on pätevyyttä tärkeämpää”

Venäläislähteet kertoivat aiemmin viikolla, että maan joukot kärsivät jopa 200 sotilaan kokonaistappiot tilanteessa, jossa sotilaat kokoontuivat odottamaan kenraalimajuri Suhrab Ahmedovin puhetta. Kenraalin sijaan paikalle saapui kuitenkin Ukrainan HIMARS- ja tykistöisku.

Verkkouutiset kertoi asiasta tässä jutussa.

Britannian armeijan 1. Kuninkaallisen panssarirykmentin entinen komentaja, eversti Hamish de Bretton-Gordon kirjoittaa Telegraph-lehdessä, että tilanne on täysin absurdi. Hänen mukaansa se kertoo Venäjän komentajien uskomattomasta epäpätevyydestä ja suoranaisesta ylimielisyydestä.

– Samaa miestä syytettiin epäpätevyydestä sen jälkeen, kun 300 venäläistä merijalkaväen sotilasta kuoli viime vuonna huonosti suunnitellussa operaatiossa. Operaation jälkeen eloonjääneet kirjoittivat Venäjän puolustusministeriölle, että kenraali käytti heitä ”tykinruokana”, De Bretton-Gordon sanoo Ahmedovista.

Hänen mukaansa tilanne osoittaa, ettei Venäjän ylin johto piittaa lainkaan tavallisista sotilaista.

– En ole varma, voiko sotarikokseen syyllistyä omia sotilaitaan vastaan, mutta jos sellainen kategoria on olemassa, tämä on yksi räikeimmistä tapauksista, joihin olen törmännyt – ja Venäjä on syyllistynyt useaan sellaiseen tässä sodassa, eversti kirjoittaa.

Hän huomauttaa, että länsimainen tiedusteluteknologia ja Ukrainan lennokit tunnistavat tällaisen ryhmittymän minuuteissa. Koordinaattien kirjoittaminen HIMARS-järjestelmään vie muutaman minuutin ja iskun toteuttaminen vielä pari minuuttia lisää.

– Sotilaiden olisi pitänyt olla paikalla korkeintaan noin 10 minuuttia. Jos kenraali ei pysty motivoimaan miehiään viidessä minuutissa, hänen ei luultavasti pitäisi olla siellä – eikä hän kyllä ollutkaan, de-Bretton Gordon kirjoittaa.

– Näin käy, kun voimassa on valtarakenne, jossa kaikkien on ”katsottava ylöspäin”, jossa komentajat kilpailevat suosiosta ja jossa pätevyys on tärkeysjärjestyksessä alempana kuin se, että sinut nähdään tekemässä jotain.