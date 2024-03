Moskovan kauhu merellä: Magura-drooni pystyy kohta sukeltamaan

Ukrainan meritoimintadroonit ovat tehneet Venäjän Mustanmeren laivastosta haavoittuvan pakottaen sen perääntymään väliaikaisesti miehittämältään Krimin niemimaalta Krasnodarin Novorossijskiin. Perääntymisestä huolimatta sen alukset ovat yhä Ukrainan kehittyvien droonien ulottuvilla.

Venäjän alukset ovat olleet pakotettuja lyhentämään toiminta-aikaansa avomerellä, mikä on Ukrainan merivoimien tiedottaja Dmitro Pletentšukin mukaan merkittävästi vähentänyt Kalibr-risteilyohjusten laukaisuja mereltä Ukrainan alueelle. Viime vuoden loppuun mennessä Ukraina on droonien myötävaikutuksella puhdistanut merialuetta jo yli 300 kilometrin etäisyydelle rannikolta ja mahdollistanut siten käytävän kaupalliselle laivaliikenteelle.

Ukrainan Magura V5 –pintadrooni, jonka ansioina ovat jo Venäjän Ivanovetš-ohjuskorvetin, Tšezar Kunikov-maihinnousualuksen ja Sergei Kotov -vartiolaivan upotukset, on saamassa ase- ja toimintamoodipäivityksiä. Pian ne kykenevät taistelemaan ja piiloutumaan aiempaa paremmin.

Tällä hetkellä Magurat ovat puolustuskyvyttömiä Venäjän rynnäkköhelikoptereita vastaan, jotka usein upottavat niitä. Ukrainska Pravdan haastatteleman Ukrainan tiedustelupäällikön kenraali Kyrylo Budanovin mukaan Maguraan ollaan parhaillaan lisäämässä vaikutuskykyä maa-, pinta- ja ilmamaaleja vastaan.

Projekti ei ole helppo, koska kyseessä on kuitenkin suhteellisen pieni alus, johon pitäisi sovittaa aseen tai aseiden lisäksi myös maalinetsintä- ja -osoituslaitteet. Yksi Ukrainska Pravdan haastattelema Maguran kehittäjä täsmentää, että aallokko rasittaa droonin rakennetta, minkä vuoksi asejärjestelmien vaatimien vakainten kehittäminen on haastavaa. Budanovin mukaan tämä on kuitenkin toteutumassa.

Maguran uudet versiot pystyvät ilmatorjuntaohjuksin ampumaan alas ilma-aluksia, luomaan paikallisen ilmanhallinnan ja tukemaan omalta osaltaan maihinnousuja. Budanov kuitenkin korostaa, että Krimiä ei valloiteta pelkillä drooneilla, mutta niillä voidaan kiihdyttää Venäjän laivaston vetäytymistä kokonaan pois alueelta.

Samaan aikaan Maguran häiveominaisuuksia ollaan parantamassa, jolloin venäläisten on vaikeampi havaita niitä omilla antureillaan. Tämä voi tarkoittaa tutkapoikkipinta-alan, sekä infrapuna- ja elektromagneettisen jäljen pienentämistä. Havaittavuutta aiotaan pienentää myös antamalla droonille kyky sukeltaa lyhyitä matkoja.