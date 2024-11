Venäjän junaliikenne on romahduksen partaalla

Venäjän rautatiejärjestelmä on hajoamassa, kirjoittaa sotilasteknologian asiantuntija ja Yhdysvaltain puolustusministeriössä aiemmin työskennellyt Trent Telenko X-ketjussaan. Telenko toteaa, että asialla on valtava merkitys.

Venäjän rautateistä vastaava yhtiö on keskeyttänyt konttien toimitukset yhteen Moskovan alueen suurimmista terminaaleista, koska kuljetukset ovat ruuhkautuneet ja rataverkko ylikuormittunut. Tilanne on samankaltainen toisessa alueen terminaalissa ja toimitusten viiveissä kuukausi on lyhyt aika, eikä kaksi kuukautta ole enää harvinaista.

The Moscow Times -lehden mukaan Siperian radan solmukohdissa asemia tukkivat hylätyt tavaravaunut, joista veturi on irrotettu.

– Länsimaiset kuulalaakerit olivat tekosyy, jota Venäjän rautatiejärjestelmä käytti tekosyynä antaakseen potkut koko huolto-osastolleen vuonna 2013, Telenko huomauttaa.

Noin 40 prosenttia venäläisestä rautatiekalustosta on peräisin neuvostoajoilta. Telenkon mukaan Venäjä alkoi hyödyntää Trans-Siperian rataa täysimääräisesti loppukesästä 2021 ja käyttöaste on pysynyt korkeana siitä saakka.

– Nuo junavaunut eivät olleet hyvin huollettuja alkujaankaan, ja länsimaiset laakerit vielä vähemmän.

Telenko myös toteaa, että Suomesta palkattiin yrityksiä huoltamaan venäläisvetureita ennen helmikuuta 2022, mutta sille tuli loppu huhtikuussa 2022.

– Moderni junan rullalaakeri kestää kaksi miljoonaa kilometriä kunnon raiteilla ja luotettavilla ja ennakoivilla huoltokierroksilla.

– Tämä tarkoittaa 108 edestakaista matkaa Moskovasta Vladivostokiin noin 63 kuukauden aikana 80 prosentin käyttöasteella, Telenko laskee ja huomauttaa, että sota on kestänyt noin kaksi vuotta ja yhdeksän kuukautta ja junavaunut ovat olleet täydessä käytössä vuoden 2021 kolmannelta neljännekseltä.

Rautatiet ovat niin tukossa, että tavaravaunuja kuljetetaan paikasta toiseen rekoilla.

Telenkon mukaan noin puolet Venäjän raidekalustosta on saattanut polttaa länsimaiset laakerinsa loppuun. Uusia laakereita ei ole maahan tullut sitten hyökkäyssodan alkamisen ja kevään 2022, ja Venäjällä sijainneet oheistuotantolaitokset on jouduttu sulkemaan ohjelmistojen puutteen vuoksi.

– Lasku huoltojen laiminlyönneistä tulee maksuun.

Telenko jatkaa, että myöskään kiinalaisista laakereista ei ole paljon apua, eivätkä ne ole todellinen vaihtoehto. Niiden käyttöikä on lyhyempi ja ne tarvitsevat voitelua, mitä länsimaiset versiot eivät tarvitse. Lisäksi Venäjän rautateillä on huutava pula henkilöstä, veturinkuljettajia puuttuu noin 2500.

Telenko kuvailee, että Venäjän rautatiejärjestelmä romahtaa viidessä vaiheessa.

– Ensimmäiseksi junat syrjäisillä rataosuuksilla suistuvat raiteilta. Toisessa vaiheessa junat lähempänä Moskovaa suistuvat raiteilta. Kolmanneksi korjaustöihin matkalla olevat junat, jotka ovat menossa avaamaan raiteita, suistuvat kiskoilta. Neljänneksi näemme yhdistelmän, jossa Venäjän rautatiejärjestelmä alkaa romahtaa laajassa mitassa ja viidennessä vaiheessa seuraa Venäjän rautatieliikenteen ”apokalypsi”, Telenko analysoi.

Hän on jakanut videon elokuulta, jossa kuvataan jälkiä, kun kiskoilta suistunut tavarajuna törmäsi varastorakennuksiin Orenburgissa.

– Moscow Timesin artikkelin perusteella aletaan lähestyä kohtaa neljä, Telenko jatkaa.

Hänen mukaansa Venäjä vaikuttaa olevan matkalla kohti ”helmikuun 1917 tilannetta”, kun kilo perunoita maksaa nyt 73 prosenttia enemmän kuin vielä tammikuussa, korot rikkoivat 21 prosentin rajan lokakuussa ja asuntolainojen korot ovat 28 prosenttia, ja lisäksi junakuljetukset ovat ajautumassa kaaokseen.

