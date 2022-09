Venäjän joukot pakenevat kiireellä välttääkseen piirityksen

The Institute for the Study of War -ajatushautomon tuoreen tilannekatsauksen mukaan Venäjän joukot eivät suorita hallittua vetäytymistä, vaan pakenevat kiireesti Kaakkois-Harkovan alueelta välttääkseen piiritystä Izjumissa.

Ukrainan joukot ovat tunkeutuneet venäläisten linjojen läpi paikoin jopa 70 kilometrin syvyyteen ja vapauttaneet yli 3 000 neliökilometriä miehitettyä aluetta viimeisen viiden päivän aikana syyskuun 6. päivän jälkeen – enemmän kuin Venäjän joukot ovat valloittaneet kaikissa operaatioissaan huhtikuun jälkeen.

ISW:n mukaan Izjumin vapauttaminen on Ukrainan merkittävin sotilaallinen saavutus sitten maaliskuussa Kiovan taistelun voittamisen jälkeen.

Venäjän puolustusministeriö ei ole tunnustanut Ukrainan menestystä Harkovan alueella ensisijaiseksi tekijäksi Venäjän vetäytymiselle ja väittää, että Venäjän sotilasjohto on toteuttanut kontrolloitua vetäytymistä Balaklijan-Izjumin alueelta.

– Venäjän puolustusministeriö väitti valheellisesti, että sen joukot ryhtyivät useisiin toimiin ja käyttivät tykistöä ja ilma-asetta varmistaakseen venäläisten joukkojen turvallisen vetäytymisen. Näillä Venäjän lausunnoilla ei ole mitään yhteyttä paikan päällä vallitsevaan tilanteeseen, ISW toteaa.

ISW:n mukaan Kremlin tukemat propagandistit tarjosivat erilaisia hämmentäviä selityksiä Ukrainan menestykselle aina perusteluista, joiden mukaan Venäjän joukot taistelevat koko läntistä maailmaa vastaan.

– Kremlin propagandistit olivat epätavallisen hajanaisia kertomuksissaan, ja jotkut vahvistivat tiettyjen kaupunkien vapauttamisen ja toiset taas kiistivät tällaiset raportit, ISW kertoo.

Vielä vahvistamattomien väitteiden mukaan Ukrainan joukot uhkaisivat jo Donetskin kaupunkia.

Luhanskin alueellisen sotilashallinnon päällikkö Serhi Hayday jopa sanoo vihollisen olevan pakenemassa vuonna 2014 valloitetuilta alueilta.

The #UkrainianCounteroffensive in #Kharkiv Oblast is routing Russian forces and collapsing Russia’s northern #Donbas axis. #Russian forces are not conducting a controlled withdrawal and are hurriedly fleeing southeastern Kharkiv Oblast to escape encirclement around #Izyum. 🧵1/ pic.twitter.com/FXLiiKCp0T — ISW (@TheStudyofWar) September 11, 2022