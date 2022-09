Venäjän joukkojen väitetään jääneen saarroksiin idässä

Venäläiset sotilasalan bloggaajat ovat jakaneet Telegram-kanavillaan tietoja, joiden mukaan maan joukkoja olisi jäänyt mottiin Lymanin kaupunkiin Donetskin alueella.

Ukraina on edennyt viime päivinä kaupungin pohjois- ja kaakkoispuolella. Lymania puolustaneiden separatistijoukkojen, BARS-reserviläisten ja 20. armeijan joukko-osastojen kerrotaan olevan nyt täysin saarroksissa. Joukoille ei ilmeisesti annettu lupaa vetäytyä.

FPRI-ajatushautomon tutkija Rob Lee huomauttaa useiden venäläislähteiden varoittaneen jo aamuyöllä, että taistelu oli edennyt kriittiseen pisteeseen. Merkittävä sotilaallinen tappio olisi kiusallinen nöyryytys presidentti Vladimir Putinille, joka aikoo ilmoittaa perjantaina miehitettyjen alueiden liittämisestä Venäjään tekaistujen ”kansanäänestysten” seurauksena.

– Venäjä kärsii jo miespulasta ja reservien puutteesta Donbasin alueella. Jos he menettävät Lymanin mottiin jääneet joukot, niin tämä voi avata tien Ukrainalle ja mahdollistaa etenemisen syvemmälle Donbasiin, Rob Lee tviittaa.

A Russian telegram channel is saying Lyman has been encircled and that LNR, BARS reserve units, and elements from Russia's 20th Combined Arms Army are still in the city. https://t.co/aWabxwkg7K

Of course, Russia is already facing a manpower problem and a lack of reserves in the Donbas. If it loses the forces in the Lyman pocket, that could lead to further advances by Ukraine deeper into the Donbas.

— Rob Lee (@RALee85) September 29, 2022