Ex-pääministeri: Hyökkäysjoukkoja odottaa uusi tuskallinen tappio

Venäjän joukkojen tilanne Lymanin kaupungissa näyttää yhä epävarmemmalta, kun Ukrainan joukot ovat saarrostamassa niitä, toteaa Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt.

– Venäjän hyökkäysjoukkoja odottaa uusi tuskallinen tappio, Bildt tviittaa.

Carl Bildt toimi maansa pääministerinä 1991–94 ja ulkoministerinä 2006–14.

Ukrainan asevoimien kerrotaan jatkaneen etenemistään Itä-Ukrainassa Lymanin kaupungin pohjoispuolella Donetskin alueella. Ukrainan sanotaan vahvistaneen asemiaan myös Lymanin itäpuolella.

Asiantuntijoiden mukaan rintamatilanne vaikuttaa muuttuneen nopeasti alueelle lähetetyistä venäläisvahvistuksista huolimatta. Lymania puolustavien joukkojen on arvioitu olevan saarrostusuhan alla ukrainalaisjoukkojen nopean etenemisen vuoksi.

Donetskin alueella käydään taisteluita myös Bahmutin kaupungin ympäristössä. Venäjän Wagner-ryhmän palkkasotilaat eivät ole päässeet läpimurtoon Bahmutin lähellä toistuvista rynnäköistä huolimatta. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

The situation looks increasingly precarious for the 🇷🇺 forces in Lyman as the 🇺🇦 forces are about to cut them off. Another painful defeat for the 🇷🇺 invasion forces is looming. pic.twitter.com/BXHcPp7Hth

— Carl Bildt (@carlbildt) September 29, 2022