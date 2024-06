”Venäjän johtaja on osoittautunut vihollistensa pelottelussa eteväksi”

Viime kuukausina yhä useammat läntiset johtajat ovat tutkija Peter Dickinsonin mukaan ymmärtäneet, että jos Venäjä voittaisi hyökkäyssotansa Ukrainassa, Vladimir Putin jatkaisi sotaretkeään syvemmälle Eurooppaan. Muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron on toistuvasti varoittanut Venäjän voiton tuhoisista seurauksista.

– Kaikki eivät kuitenkaan ole vakuuttuneita. Skeptikot viittaavat Venäjän armeijan yllättävän heikkoihin suorituksiin hyökkäyssodan aikana ja väittävät, että Putinilla ei selvästikään ole edellytyksiä uusiin sotilaallisiin seikkailuihin, Atlantic Council -ajatushautomon Ukraine Alert -palvelua johtava Dickinson kirjoittaa artikkelissaan.

– Skeptikoiden mielestä Venäjän ilmeiset vaikeudet Ukrainassa osoittavat, että Moskovaa ei voi pitää todellisena uhkana Nato-liittouman paljon suuremmalle sotilaalliselle voimalle. Jotkut ovat vakuuttuneita siitä, että Venäjän suora hyökkäys länttä vastaan olisi itsemurhaoperaatio, Dickinson toteaa.

Tällainen ajattelu on hänen mukaansa vaarallisen lyhytnäköistä, sillä siinä ei oteta huomioon sitä vaikutusta, joka sotilaallisella menestyksellä Ukrainassa olisi Venäjän kyvylle käydä sotaa.

– Venäjän voitto Ukrainasta muuttaisi geopoliittisen tilanteen, vahvistaisi Venäjää sotilaallisesti, taloudellisesti ja strategisesti sekä heikentäisi vakavasti länttä. Tällaisten ainutlaatuisen suotuisten olosuhteiden vallitessa on harhaista uskoa, että voittoisa Putin yksinkertaisesti pysähtyisi etenemättä pidemmälle, Dickinson painottaa.

Vaikka Venäjän armeija ei ole osoittautunut läheskään niin vahvaksi kuin ennen helmikuuta 2022 yleisesti kuviteltiin, olisi Dickinsonin mielestä holtitonta aliarvioida maan sotilaallista potentiaalia.

– Putinin komentajat ovat oppineet useita tärkeitä läksyjä hyökkäyssodan alkamisen jälkeen ja saaneet taistelukokemusta, jonka vertaista ei millään muulla suurvallalla ole. Putinilla on taistelukuntoinen ja nopeasti modernisoituva armeija, jota pönkittää ympäri vuorokauden toimiva puolustusteollisuus, Dickinson sanoo.

Venäjän asevoimien etumatka hitaasti varustautuviin läntisiin vastustajiinsa nähden on hänen mukaansa nyt jopa vahvempi kuin koskaan sitten vuoden 1945. Putinin voitto Ukrainassa kärjistäisi tätä jo nyt hälyttävää voimasuhteiden eroa entisestään.

– Venäjän ja Ukrainan armeijat ovat tällä hetkellä Euroopan ylivoimaisesti suurimmat ja voimakkaimmat. Jos Putin voittaa Ukrainassa, hän hallitsee niitä molempia. Vaikka monet ukrainalaiset sotilaat epäilemättä jatkaisivat sissisotaa tai pyrkisivät ryhmittymään uudelleen ulkomailla, voitokas Venäjä pyrkisi nopeassa tahdissa värväämään satoja tuhansia ukrainalaisia aivan kuten Kremlin hallitsemilla Ukrainan alueilla on jo tähän mennessä tapahtunut, Dickinson varoittaa.

Joukkojen lisäksi Venäjä ottaisi hänen mukaansa haltuunsa Ukrainan laajat sotatarvikevarastot tykistökranaateista ja hyökkäyslennokeista länsimaiden toimittamiin moderneihin panssarivaunuihin ja ohjusjärjestelmiin. Myös Ukrainan mittava sotateollisuus päätyisi Kremlin hallintaan.

Sillä, mihin Putin kääntäisi seuraavaksi katseensa, jos Ukraina kukistuisi, on spekuloitu paljon. Dickinson muistuttaa diktaattorin tehneen selväksi, että meneillään oleva sota on osa pyrkimystä palauttaa ”historiallisesti venäläiset maat” Kremlin hallintaan.

– Ukrainan lisäksi on yli tusina muuta maata, kuten Suomi, Puola, Baltian maat, Valko-Venäjä ja Moldova, jotka olivat aikoinaan osa Venäjän keisarikuntaa ja täyttävät näin ollen Putinin määritelmän ”historiallisesti venäläisestä”. Ne kaikki olisivat mahdollisia kohteita, Dickinson sanoo.

Mikään ei hänen mukaansa viittaa siihen, että Putin pelkäisi länttä – pikemminkin päinvastoin.

– Venäjän johtaja on osoittautunut vihollistensa pelottelussa niin eteväksi, että lähes kaksi ja puoli vuotta sen jälkeen, kun suurin hyökkäys Euroopassa sitten toisen maailmansodan alkoi, Ukrainan kumppanit kantavat yhä huolta eskalaation välttämisestä ja asettavat järjettömiä rajoituksia Ukrainan kyvylle puolustaa itseään, Dickinson toteaa.

Jos Venäjä laajentaa sotaansa, läntiset johtajat eivät voi hänen mukaansa väittää, että heitä ei olisi varoitettu.

– Putin on asettanut Venäjän koko yhteiskunnan sotatilaan ja valmistelee maataan avoimesti pitkäkestoiseen taisteluun länttä vastaan. Meneillään oleva hyökkäyssota on tärkeä osa tuota taistelua, mutta se on vasta alkua.