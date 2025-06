”Venäjän iskut lähettävät todellisia viestejä Moskovasta, toisin kuin myyttiset muistiot”

Ukrainan ulkoministeri Andrii Sybiha sanoo, että Venäjä jatkaa hyökkäyksiä Ukrainaan, vaikka se väittää valmistautuvansa rauhanneuvotteluihin.

– Kuunnelkaa ääniä kotini – ja tuhansien ukrainalaisten kotien – yläpuolella tänä aamuna. Ilmapuolustus torjuu Venäjän iskuja, Sybiha kirjoitti viestipalvelu X:ssä. Hän on lisännyt viestiinsä videon (jutun lopussa).

Hän huomautti, että lauantai-iltana Ukrainaan on tehty massiivisia iskuja, joissa on käytetty ballistisia, risteily- ja rypäleohjuksia sekä satoja drooneja.

Ulkoministeri korosti, että vaikka Venäjä väittää valmistautuvansa rauhanneuvotteluihin, ”se todellisuudessa hyökkää, terrorisoi ja tuhoaa”.

– Tapaamisista puheen ollen, Venäjä ei ole tähän mennessä lähettänyt meille, Turkille, Yhdysvalloille tai kenellekään muulle niin kutsuttua ”muistiota”. Kukaan ei edes tiedä, mistä he aikovat puhua. Sen sijaan Venäjä käynnistää uusia tappavia iskuja Ukrainaa vastaan, Sybiha kirjoittaa.

Hän huomautti, että toisin kuin myyttisessä ”muistiossa”, ukrainalaiset voivat selvästi nähdä ja kuulla Venäjän todelliset ”viestit”, nimittäin sen ohjukset ja droonit.

– Kaikkien on kuultava ja nähtävä, että Venäjä hylkää selvästi rauhan, tulitauon ja kaikki rakentavat ehdotukset ympäri maailmaa. Venäjä suhtautuu rauhaan vakavasti vasta, kun se tuntee uuden tason painetta, Sybiha sanoi.

