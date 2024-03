Iskuissa suuri muutos: Moskova kerää ohjusvarastoa

Venäjä on vähentänyt selvästi ohjusiskuja Ukrainaan, vaikka aseista ei missään nimessä pitäisi olla pulaa. Tämä kielii siitä, että Moskova kerää ohjuksia varastoon.

Venäjä teki tänään pitkästä aikaa laajamittaisen useiden kymmenien ohjusten hyökkäyksen Ukrainaan. Lukujen valossa iskuissa on tapahtunut kuitenkin suuri muutos viime viikkoina.

Joulukuun lopussa Venäjä ampui yhden päivän aikana yli 120 ohjusta Ukrainaan. Tammikuussa Ukrainaan ammuttiin puolalaisen puolustusasiantuntija Konrad Muzykan kokoamien lukujen (alla) perusteella yhteensä 228 ohjusta. Helmikuussakin ohjuksia oli yhteensä 96. Helmikuun puolivälin jälkeen iskuissa on kuitenkin käytetty vain muutamia ohjuksia kerralla. Iranilaisvalmisteisia Shahed-lennokkeja sitä vastoin on lähetetty kohteisiin pitkälti entiseen tapaan.

Kun iskuja arvioidaan yhdessä ohjustuotannon lukujen kanssa, on selvää, että Venäjällä jää tällä tahdilla runsaasti aseita varastoon.

Ukrainan sotilastiedustelun apulaispäällikkö Vadim Skibitskyi kertoi tammikuussa, että Venäjä pystyy valmistamaan kuukaudessa noin 115-130 pitkän kantaman ohjusta. Luvut ovat merkittävästi suurempia kuin sodan alussa. Vielä vuoden 2022 helmikuussa Venäjän laskettiin valmistaneen noin 40 pitkän kantaman ohjusta kuukaudessa. Nyt Venäjä saa myös ohjuksia Iranista ja Pohjois-Koreasta.

Notably, Russia has launched relatively few missile strikes over the past month and their production capacity for ballistic and cruise missiles is more than 115 per month, according to Ukrainian officials. Graph from @konrad_muzyka. https://t.co/Nhd03NPi7t pic.twitter.com/ySnGJM9v5C

— Rob Lee (@RALee85) March 20, 2024