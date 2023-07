Venäjän hyökkäyksen seurauksena on kuollut lähes 500 lasta

Satoja lapsia on kuollut Venäjän aloittaman hyökkäyssodan seurauksena, kertoo Ukrainan valtakunnansyyttäjän toimisto Ukrainan yleisradioyhtiö Suspilnelle.

Yhteensä lapsia ja nuoria on kuollut 498. Enemmän tai vähemmän vakavasti loukkaantuneita on taas 1 080.

Suurin osa lasten kuolemista ja loukkaantumisista on tapahtunut venäjänkielisessä Itä-Ukrainassa. Eniten kuolemia ja loukkaantumisia on tapahtunut Donetskin alueella, jossa kuolleiden ja loukkaantuneiden yhteenlaskettu määrä on 482. Harkovan alueella määrä on 298, Kiovan alueella 129 ja Hersonin alueella 116.

Valtakunnansyyttäjän toimiston mukaan luku myös kasvaa jatkuvasti. Torstaina 16-vuotias tyttö loukkaantui venäläisten tykistöiskun seurauksena Otšakivin kaupungissa Mykolaivin alueella. Perjantaina taas 14- ja 17-vuotiaat nuoret loukkaantuivat Venäjän raketti-iskussa Dniprossa.

Toimistosta kerrotaan, että todellinen kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä on todennäköisesti korkeampi, sillä miehitetyiltä alueilta ei ole saatu luotettavia tietoja.

– Luvut eivät ole lopullisia. Työ jatkuu lukujen selvittämiseksi taistelualueilla sekä vapautetuilla ja tilapäisesti miehitetyillä alueilla, valtakunnansyyttäjän toimistosta kerrotaan.

Kuolemien ja loukkaantumisten lisäksi ukrainalaislapsia on viety väkisin Venäjälle. Toukokuussa Ukrainan lapsiasiainvaltuutettu Daria Gerasimtšuk kertoi RFE/RL:lle, että Venäjälle on kidnapattu ainakin 19 000 ukrainalaislasta.

– Venäjän aggression seurauksena kaikkia mahdollisia lasten oikeuksia on loukattu, Gerasimtšuk totesi.