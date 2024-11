Venäjän hybridi-iskut ovat muuttuneet kampanjaksi länttä vastaan, sanoo kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä blogissaan.

– Vuonna 2022 Venäjä määritettiin Madridin huippukokouksessa ensimmäistä kertaa Naton liittolaisten suoraksi uhaksi. Paikan päältä kokemastani rauhanturvaamisesta on siirrytty pelotteen ja puolustuksen vahvistamiseen. Nato on siksi joutunut uusiutumaan rajusti ja uusiutuu edelleen. Harjoitustoimintaa on lisätty merkittävästi. Myös rahoitusta jouduttaneen lisäämään yli kahden prosentin, Aalto-Setälä kirjoittaa.

Venäjä tekee kiihtyvään tahtiin hybridi-iskuja paitsi Suomea, myös muita länsimaita vastaan.

– Natossa puhutaankin jo hybridikampanjasta.

Aalto-Setälän mukaan Suomi kestää hybridikampanjoinnin hyvin, pelkoon ei ole syytä.

– Olemme varautuneet hyvin ja valmiutemme on jo itsessään sotilaallisen hyökkäyksen este. On hyvä muistaa, että meillä on merkittävä joukko ihmisiä, joiden työ on olla valmiina, 24/7.