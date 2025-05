Venäjän hiiliteollisuus romahtaa

Venäjän hiiliteollisuudella menee erittäin huonosti ja alalla povataan valtavaa konkurssiaaltoa ja suoranaista romahdusta.

Interfaxin mukaan Venäjän pääministeri Mihail Mishustin on lähettänyt korkean tason delegaation Kemerovon alueelle valmistelemaan tulevaa suurta hiilialan kokousta Moskovassa. Ryhmän kokoonpano kertoo tilanteen vakavuudesta. Venäjän hiilentuotannon keskukseen Kuzbasiin matkaavat muun muassa valtiovarainministeri Anton Siluanov, energiaministeri Sergei Tsivilev ja Venäjän valtion rautateiden hallituksen puheenjohtaja Oleg Belozerov.

Mishustin kertoi tulevasta hiilialan kokouksesta viime viikolla tavattuaan Belozerovia. Mishustin kuvaili tiedotteessa tilanteen olevan diktaattori Vladimir Putinin ohjauksessa.

– Asia on varsin tärkeä, koska tilanne on nyt vaikea ja järkevän hintainen logistiikka ja vienti on se, mikä määrittää eri yritysten kyvyn toimia suuntaan tai toiseen, Mishustin sanoi.

Kreml ilmoitti toukokuussa ohjelmasta, jolla hiilisektorin tilannetta pyritään ”vakauttamaan”. Sen ytimessä on liki 13 prosentin alennus hiilenviennin rautatiekuljetusten kustannuksiin ja muun muassa tariffialennuksia.

Venäjän hiiliteollisuus on tehnyt järisyttävää tappiota viime aikoina. Lukujen valossa voidaan suoraan puhua romahduksesta. Venäjän talouden tilaa seuraava ukrainalainen Evgen Istrebin on kerännyt X:n julkaisuunsa (alla) Venäjällä julkaistuja virallisia lukuja.

Hiilen maailmanmarkkinahinta on pudonnut neljännekseen vuoden 2022-2023 huippuluvuista.

Vuonna 2023 hiilisektorilla tehtiin voittoa yhteensä 374 miljardia ruplaa eli yli neljä miljardia euroa. Viime vuonna tulos jäi kuitenkin 112 miljardia ruplaa eli noin 1,2 miljardia euroa pakkaselle.

Esimerkiksi joulukuussa Venäjällä uutisoitiin hiilikaivosten sulkemisista toistaiseksi ja työntekijöiden irtisanomisista ”kriisin keskellä”.

Tämän jälkeen syöksykierre on jatkunut ja pahentunut. Pelkästään tämän vuoden tammi- ja helmikuun aikana tappioita kirjattiin jo noin 20 miljardia ruplaa. Huhtikuun loppuun mennessä tappiota oli kasaantunut jo 70 miljardia ruplaa eli lähes 800 miljoonaa euroa. Maalis- ja huhtikuun aikana tappiota tuli siis yli tuplasti enemmän kuin kahtena edellisenä kuukautena.

Näkymä on julkisuuteen tihkuvien tietojen perusteella vain pahentunut toukokuussakin. Viime viikolla kerrottiin, että jokaikinen Kuzbasin hiiliyhtiö tekee nyt tappiota.

Kemerovon alueen apulaiskuvernööri Andrei Panov on tilittänyt tilanteesta Telegramissa. Korkeat korot ja Venäjällä joidenkin asiantuntijoiden mukaan muhiva pankkikriisi näkyvät tälläkin alalla.

Panov kuvaili alan tilannetta äärimmäisen huonoksi. Hänen mukaansa moni yritys on jo keskeyttänyt toimintansa ja ihmisiä on lomautettu, irtisanottu tai siirretty muihin tehtäviin.

– Käynnissä on paheneva kriisi. Romahduksen välttämiseksi voi ottaa lainaa, mutta pankit tarjoavat niitä sellaisilla koroilla, että tämä on vain suora tie konkurssiin – tai sitten he kieltäytyvät lainaamasta hiilikaivoksille, Panov sanoi.

Apulaiskuvernöörin mukaan ainoa toivo on enää ”keskuksessa” eli Moskovassa.

– Asiantuntijoiden viesti on täysin sevä. Ilman tukea tulevat massakonkurssit, jotka alkavat sillä, etteivät työntekijät saa palkkojaan ja kaikilla tästä seuraavilla ongelmilla, Panov totesi.

There is a catastrophe in the Ru coal industry! The Prime Minister sends the Minister of Finance, the Minister of Energy and the head of Railways to Kuzbass.

Balanced loss 2024: -112 billion rubles (2023 +374 billion)

Jan-Feb-2025: -20 billion rubles (+20.3 billion previous per) pic.twitter.com/TNGmBGXZNs — Evgen Istrebin 🇺🇦 (@evgen1232007) May 26, 2025