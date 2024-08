Venäjän GPS-häirintä kohdistuu nyt Suomeen

Keskiviikkona GNSS-satelliittipaikannukseen perustuvan GPS-signaalin häirintä oli erittäin voimakasta koko Etelä-Suomessa. Helsingin seudulle, Suomenlahdelle ja Viron ylle kohdistuva häirintä alkoi kiihtyä heinäkuun alkupuolella. Se on elokuun aikana ollut hiukan vaimenemaan päin.

Asiaan kiinnitti huomiota myös avoimista lähteistä GPS-singaalin toimintaa tarkkailevan GPSJam-kartan perustaja ja ylläpitäjä John Wiseman. Hänen mukaansa Venäjä häiritsee yleensä signaalia Suomenlahdella, mutta heinäkuun kuudennesta päivästä alkaen häirintä on kiihtynyt uudelle tasolle.

Keskiviikkona illalla avoimia lähteitä seuraava ja analysoiva, liikenteeseen ja paikannussignaaleihin perehtynyt sosiaalisen median käyttäjä havaitsi, että Ruotsin merenkulkulaitos antoi Saaristomerelle ja Ahvenanmaalle varoituksen. Se varoitti, että alueella on havaittu GPS-signaalin toimintahäiriötä. Varoitus numero 144/24 kuitenkin poistettiin merenkulkulaitoksen sivuilta pian, ja sen on kerrottu olleen ”tekninen virhe”.

Huoli Ahvenanmaasta kuitenkin heräsi. Ruotsalainen havainnon tehnyt somekäyttäjä kirjoitti, että suomalaiset murehtivat sitä, ettei Ahvenanmaata voitaisi puolustaa.

Venäjä on häirinnyt GPS-signaaleja lähialueilla koko kuluvan vuoden. Varsinkin alkuvuodesta häirintää tehtiin Kaliningradissa sijaitsevalla lähettimellä tai lähettimillä, mikä aiheutti häiriöitä paikannuksessa varsinkin eteläisellä Itämerellä, Baltiassa ja Puolassa.

Heinä-elokuussa häiriöt Kaliningradin tienoilla ovat kuitenkin olleet vähäisiä. Häiriökartta punoittaa erityisesti Pietarin ympärillä. Huhtikuussa silloin todennäköisesti käytössä ollut, ja mahdollisesti myös nyt käytettävä häirintälähetin paikannettiin Pietarin lähelle, osapuilleen Sosnovyi Borin ja Laukaansuun välimaastoon.

Vaikka häiriöitä Pietarin ympäristössä ja vaihtelevasti myös Itä- ja Kaakkois-Suomessa on esiintynyt useasti pitkin kuluvaa vuotta, levittäytyvät häiriöt nyt ennennäkemättömällä laajuudella yli Suomen.

Puolustusvoimat järjesti valmiusjoukkojen harjoituksen Kaakonkulmalla 21.-26. heinäkuuta. Tämä ei kuitenkaan riitä selittämään, miksi häirintä Suomen yllä alkoi voimistua heinäkuun alkupuolella. Harjoituksesta ja sen laajuudesta tiedotettiin 9. heinäkuuta, mutta tuolloin Suomen ylle oli kohdistunut voimakkaita häiriöitä ja muutaman päivän ajan.

Venäjä ei välttämättä kuitenkaan käytä elektronisen sodankäynnin aseitaan ainoastaan häiriköidäkseen suomalaisten tai ahvenanmaalaisten laiva- ja lentoliikennettä. Edes maavoimien sotaharjoitus ei välttämättä laukaise laajamittaista ja pitkäkestoista GPS-häirintää. Motiivi tasaisesti toistuvalle, pitkäkestoiselle paikannussignaalin häiritsemiselle saattaa löytyä oman alueen suojaamisesta. Ukraina onnistui tekemään lennokki-iskun Murmanskin lähellä sijaitsevaan Olenjan sotilastukikohtaan heinäkuun loppupuolella. Olenja sijaitsee noin 250 kilometrin päässä Suomen rajasta ja 170 kilometriä Norjan rajasta.

Koska Ukrainan rajalta on Olenjaan huimat 1800 kilometriä, Venäjän narratiiville alttiit tahot esimerkiksi Yhdysvalloissa ovat jo yrittäneet spekuloida, että isku Olenjaan olisi tehty Suomen rajojen sisältä.

The GPS-jammer affecting aircrafts around Estonia is located in Russia, about halfway to St Petersburg from Narva, Estonia.

This is shown by plotting the highest density of intersecting radio horizons of jammed aircrafts on a map.

Further, a drone-based method supports it.🧵 pic.twitter.com/RbUnZkkqJ1

