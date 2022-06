Venäjän eliittijoukkojen komentajan väitetään saaneen potkut

Ukrainalaislähteiden mukaan Kreml on erottanut Venäjän maahanlaskujoukkojen komentaja kenraalieversti Andrei Serdyukovin. Asiasta kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War -ajatuspaja päivittäisessä sotakatsauksessaan.

Potkujen syyksi kerrotaan hänen joukkojensa kokemat suuret tappiot.

Odessan alueen sotilashallinnon tiedottaja Sergei Bratshukin mukaan Serdyukovin tilalle nimitettiin Venäjän keskisen sotilaspiirin esikuntapäällikkö, kenraalieversti Mihail Teplinsky.

Maahanlaskujoukkojen varakomentaja, kenraaliluutnantti Anatoli Kontsevoi nimettiin tiettävästi maahanlaskujoukkojen ensimmäiseksi varaesikuntapäälliköksi.

ISW:n mukaan kokeneiden upseerien jatkuvat irtisanomiset voivat heikentää hyökkääjän komentokykyä entisestään.