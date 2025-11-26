Venäjän eliitti raivostui Kiinalle

Marraskuun 20. päivänä julkisuuteen tullut 28-kohtainen rauhansuunnitelma muuttui merkittävästi Ukrainan kanssa Genevessä käytyjen neuvotteluiden seurauksena.

Kaikkein vaikeimmat kohdat jätettiin Donald Trumpin ja Volodymyr Zelenskyin välisiin keskusteluihin. Monien asiantuntijoiden mukaan on epätodennäköisestä, että Venäjällä olisi mitään haluja hyväksyä alkuperäisestä poikkeavaa esitystä niin kauan kuin sen joukot etenevät taistelukentällä.

Monet suunnitelman kiistanalaisista kohdista olivat esillä jo varhaisessa asiakirjassa, josta Insider-julkaisu sanoo keskustelleensa kuukausia sitten lähteidensä kanssa. Esityksen vuotoa julkisuuteen kuvaillaan Kremlin informaatio-operaatioksi. Tuoreiden tietojen perusteella esityksestä on käyty runsaasti keskusteluita Venäjän johdon, mutta myös amerikkalaisten ja venäläisten välillä.

Suunnitelman ensiversio oli räikeästi Venäjän etujen mukainen. Monet sen keskeisistä kohdista oli kirjoittanut Vladimir Putinin erityislähettiläs ja valtion sijoitusrahaston johtaja Kirill Dmitriev jo tammikuun lopulla 2025.

Siihen sisältyi esitys jäädytettyjen venäläisvarojen käytöstä ja toivomus Venäjälle kohdistuvista amerikkalaisista investoinneista. Marraskuussa julkaistussa versiossa ehdotettiin, että sata miljardia dollaria jäädytetyistä varoista sijoitettaisiin Yhdysvaltain johdolla Ukrainan jälleenrakennukseen.

Yhdysvallat saisi 50 prosenttia hankkeiden voitoista. Euroopan vastuulla olisi lisätä sata miljardia dollaria jälleenrakennukseen. Euroopassa jäädytetyt varat vapautettaisiin.

– Oligarkit saisivat silti mahdollisuuden kerryttää tuottoa toimimalla sijoittajina Ukrainassa, asiakirjan ensimmäistä versiota esitellyt venäläislähde sanoo Insiderille.

Venäjän laatimaan suunnitelmaan oli sisällytetty kaksi houkutinta Donald Trumpin hallinnolle. Molemmat olivat merkittäviä, mutta vain toinen niistä otettiin mukaan myöhempään versioon asiakirjasta.

Ensimmäisen kohdan mukaan Yhdysvallat sijoittaisi Venäjän sodanjälkeiseen talouteen, jossa arvioitiin olevan akuuttia pulaa valuutasta ja investoinneista. Taustalla on maan voimavarojen siirto sotatalouteen helmikuussa 2022 alkaneen sodan jälkeen. Venäjällä toivottiin, että tämä loisi 1990-luvun kaltaisen buumin amerikkalaisten sijoitusten osalta.

Toinen kohta oli kadonnut erityislähettiläs Steve Witkoffin, Trumpin neuvonantaja Jared Kushnerin ja Kirill Dmitrievin 28-kohtaisesta esityksestä. Se sisälsi ehdotuksen Kiinan vastaisesta yhteistyöstä tai jopa liitosta.

Insiderin lähteen mukaan Venäjän eliitissä vallitsee laajaa närkästystä Kiinan kasvavaa vaikutusvaltaa kohtaan. Monet vaihtaisivat mieluusti Kiinan Yhdysvaltoihin.

– [Venäjän eliitit] ovat raivoissaan Kiinan kasvavasta roolissa siviilipuolen taloudessa. He käyttävät hyväkseen aukkoja, joita länsimaiset sijoittajat jättivät jälkeensä, lähde sanoo.

Kremlissä uskottiin alkuvuodesta toisen virkakautensa aloittaneen Donald Trumpin pitävän esillä suurvaltakilpailua Kiinaa vastaan. Aasian nousevaa supervaltaa vastaan ehdotettiin ”jonkin sortin kristillistä koalitiota”. Tämä kohta luultavasti poistettiin, koska Venäjä ei halunnut vaarantaa sodan kannalta tärkeää strategista kumppanuuttaan Kiinan kanssa.

Syksyn neuvotteluprosessia kuvaillaan kaoottiseksi. Witkoff ja Kushner ilmeisesti kirjoittivat ensimmäisen luonnoksensa paluulennolla Lähi-idästä, jonne oli saatu juuri aikaan aselepo Israelin ja Hamasin välille. Yksityiskohtia hiottiin lokakuussa Miamiin matkustaneen Dmitrievin kanssa.

