Venäjän eliitin jakolinjat paljastuivat – saako Jevgeni Prigozhin valtiolliset hautajaiset?

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi Washington Postin mukaan maanantaina, että Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin hautajaisten järjestelyistä päättäminen on laajalti tämän perheen harteilla. Päätöksiä Vladimir Putinin mahdollisesta osallistumisesta ei ole tehty.

Kysymys on pinnalla, sillä Wagner-johtajalle oli myönnetty Venäjän federaation sankarin arvonimi. Se oikeuttaisi saajansa valtiollisiin hautajaisiin kunniavartiolla.

Kysymykset hautajaisten ympärillä alleviivaavat jakolinjoja Venäjän eliitin keskuudessa. Hautajaisista päättäessään Kremlin tulee huomioida mahdollinen raivo joka syntyisi, elleivät Prigozhin ja Dmitri ”Wagner” Utkin saa sotasankarin kohtelua hautajaisissaan.

Palkka-armeijan ansioksi on muun muassa luettu Bahmutin valtaaminen toukokuun lopulla. Sitä on pidetty Venäjän suurimpana voittona sodan alkuaikojen jälkeen.

Putinin on arvioitu pyrkivän erottamaan Prigozhin ja Wagner-armeija toisistaan. Hän on ylistänyt Wagnerin toimintaa mutta toisaalta kutsunut Prigozhinia petturiksi.

Kuin mafia-hautajaiset

Kansan ja ultranationalistien parissa erottaminen on kuitenkin hankalaa. Prigozhin on julkisuudessa käytännössä yhtä kuin Wagner. Ultranationalistit pitävät miestä arvossaan ja esimerkiksi Kreml-myönteinen analyytikko Sergei Markov sanoi sunnuntaina, että Wagner on ”yksi ainoista asioista, joista venäläiset voivat olla Ukrainan kriisissä ylpeitä”.

Kaikki muu sotakoneistossa on hänen mukaansa ”liian kömpelöä, kärsii liikaa tappioita, tekee liian monta virhettä ja omaa liian monta heikkoutta”.

Venäjä-asiantuntija, professori Mark Galeotti vertaa Prigozhinin tulevia hautajaisia mafia-hautajaisiin, jotka tarjoavat mahdollisuuden tarkkailla, ketkä ovat henkilön kuolemasta kaikista surullisimpia. Kysymys valtiollisista hautajaisista on kuitenkin Kremlille haastava, hän toteaa.

– Tämä on hankalaa, sillä toisaalta ultranationalistit odottavat niitä. Ja mikäli valtio kieltää ne, niin se ruokkii ajatusta isänmaasta, joka puukottaa todellisia puolustajiaan selkään. Toisaalta taas, valtiollisten hautajaisten tarjoaminen voisi olla osoitus huonosta mausta ja hankala asia neuvotella, Galeotti pohtii.

Hän arvioikin, että Kreml voi pyrkiä järjestämään sotilaalliset hautajaiset Utkinille ja pyrkiä jättämään Prigozhinin taka-alalle.