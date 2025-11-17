Venäjän drooni osui rajajoella kaasutankkeriin – räjähdysvaara

Romanian ja Ukrainan rajalla Venäjän drooni on osunut nestemäistä maakaasua kuljettaneeseen tankkeriin ja sytyttänyt tulipalon. Satoja romanialaisia on evakuoitu räjähdysvaaran vuoksi. Aluksella on mediatietojen mukaan noin 4000 tonnia nestemäistä maakaasua.
Tapaus sattui maanantain vastaisena yönä, kun Venäjän droonit iskivät Ukrainan puolella sijaitsevaan Izmailin satamaan. Käytännössä Tonava, jolla alus mediatietojen mukaan iskun hetkellä oli, toimii Romanian ja Ukrainan rajana.
Alus, jolla tulipalo on, sijaitsee vain muutaman sadan metrin päässä paikallisten romanialaisten ihmisten kodeista. Romanian puolella Tonavaa sijaitsevat evakuoidut alueet ovat vähäväkisiä, mutta evakuoituja on kuitenkin parisataa. Myös romanialaiset sotilaat, jotka olivat alueella valvomassa Romanian ilmatilaan mahdollisesti tunkeutuvia venäläisiä droneja, on vedetty räjähdysvaaran takia pois.
Asiasta kertovat esimerkiksi romanialainen verkkouutissivusto Digi24 ja Liettuan yleisradioyhtiö LRT. LRT:n mukaan alus, jolla drooni palon sytytti, on viimeiset pari vuotta Turkin lipun alla seilannut kaasutankkeri nimeltä Orinda. 125-metrinen tankkeri on ollut Izmailin satamassa marraskuun 12. päivästä alkaen.
Venäjän droonit ovat loukanneet Romanian ilmatilaa viime vuosina niin useasti, että Romania hyväksyi keväällä lain jonka mukaan kaikki ilmatilaan tulleet vierasesineet saa ampua alas.
Tulcea: Cincisprezece persoane din localitatea Plauru, evacuate după un atac cu drone desfășurat pe teritoriul Ucraineihttps://t.co/LpK4ZvyD19
Sursa video: ISU Tulcea pic.twitter.com/pSjvqwkPyx
— AGERPRES (@agerpres) November 17, 2025