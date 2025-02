Venäjän drone iski Tšernobyliin: Suojakuoressa on reikä

Venäjän Ukrainaan kohdistama dronehyökkäys alkoi jo ennen iltakahdeksaa, ja lennokkeja tuli useista suunnista.

Yhteensä 133 Shahed-lennokkia tai Shahedin tyyppistä lennokkia lensi Ukrainan ilmatilaan idässä Millerovostosta, pohjoisessa Kurskista, Brjanskista ja Šatalovosta sekä etelässä Primorsko-Akhtarskista Krasnodarista.

Ainakin 73 droneista ammuttiin alas ja 58 katosi.

Mutta yksi niistä osui maailman tulevaisuuden kannalta äärimmäisen kipeään kohtaan: Tšernobylin ydinvoimalan sulaneen neljättä reaktoria suojaavaan kuoreen. Sarkofagiksi kutsuttu rakennelma pitää huolen siitä, ettei vuonna 1986 ydinonnettomuuden säteilevä materiaali leviä reaktorista saastuttamaan kaikkia maailman ihmisiä.

Maailman ydinenergiajärjestö IAEA on vahvistanut tapahtuneen. Järjestön sekä siitä myös kertoneen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan säteilytasot sekä suojakuoren alla että sen ulkopuolella ovat normaalit. Sarkofagin ulompi kuori on kuitenkin kärsinyt merkittäviä vaurioita, ja korjaaminen on huomattavan kallista.

Venäjän mielestä he eivät ole syyllisiä mihinkään, sanoi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov lounasaikaan pitämässään ajankohtaisten asioiden kommentoimista varten tarkoitetussa, säännöllisessä lehdistötilaisuudessa.

– Ei ole ollut mitään puhetta ydinkohteisiin tai ydinenergiakohteisiin iskemisestä, mikään sellainen väite ei ole totta. Meidän asevoimamme eivät tee sellaista, väitti Peskov uutistoimistojen mukaan.

Tšernobyl sijaitsee Kiovasta runsaat sata kilometriä pohjoiseen. Kun voimalassa sattui onnettomuus huhtikuussa 1986, koko lähellä sijaitseva Pripjatin kaupunki ja sen vajaat 50 000 asukasta evakuoitiin. Ydinlaskeuma pääsi kuitenkin leviämään eikä Neuvostoliitto myöntänyt tapahtunutta muutamaan päivään. Voimalan sammutustöihin määrätyt palomiehet saivat järkyttävät määrät säteilyä. Ympäristöön pääsi yhteensä yli sataa radioaktiivista ainetta.

Suojakuoren ensimmäinen kerros rakennettiin jo vuonna 1986 ja sitä on vahvistettu useasti. Sen ansiosta jopa 80 prosenttia radioaktiivisesta materiaalista on saatu kapseloitua teräs- ja betonikuorien alle. The Conversation -lehti on kertonut, että jos kuori hajoaisi, nelosreaktorin ytimen laavaa muistuttavan sulaneen sydämen coriumiksi kutsutun aineen vaarallisia aineksia pääsisi ilmaan ja kulkemaan tuulen mukana. Tšernobylin tapauksessa coriumissa on ainakin radioaktiivista jodia ja cesium-137:aa.

During the night of 13-14 Feb, at around 01:50, IAEA team at the Chornobyl site heard an explosion coming from the New Safe Confinement, which protects the remains of reactor 4 of the former Chornobyl NPP, causing a fire. They were informed that a UAV had struck the NSC roof. pic.twitter.com/Ee5NSRgDo8

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) February 14, 2025