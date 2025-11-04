Verkkouutiset

Ukrainalaissotilais Volodymyr Svjatnenkon kerrotaan saaneen surmansa hyökkäyksessä. Kuvakaappaus videolta/facebook

Venäjän ballistinen ohjus osui suoraan Ukrainan armeijan palkintotilaisuuteen

Useiden ukrainalaissotilaiden kerrotaan kuolleen iskussa.
Venäjän kerrotaan tehneen onnistuneen iskun ballistisella ohjuksella Ukrainan asevoimien palkintotilaisuuteen.

Useiden ukrainalaislähteiden mukaan isku tapahtui Dnipropetrovskin alueella lauantaina. Iskussa saatettiin käyttää lisäksi myös lennokkeja.

Ukrainan asevoimat on vahvistanut alueella tapahtuneen useita venäläisiskuja samanaikaisesti ja myöntänyt useiden sotilaiden kuolleen ja haavoittuneen. Tässä yhteydessä ei kerrottu palkintoseremoniasta.

Ukrainan asevoimien itäisestä rintamalohkosta vastaavan päämajan Facebookissa julkaisema päivitys näyttäisi kuitenkin tukevan tietoa. Päivityksessä todetaan viranomaisten aloittaneen tutkinnan siitä, noudatettiinko asevoimien ohjeita kokoontumisten järjestämisestä.

Mikäli tiedot pitävät paikkansa, kyseessä ei ollut ensimmäinen tällainen isku sodan aikana. Venäjän ohjusiskun on kerrottu tappaneen ja haavoittaneen kymmeniä ukrainalaisia sotilaita palkintoseremoniassa Zaporizzjassa marraskuussa 2023

Ukrainalaisen TSN:n toimittaja Dmytro Svjatnenko kertoo Facebookissa Znahar-taistelijanimellä asevoimissa palvelleen Volodymyr-veljensä menehtyneen iskussa.

– Venäläiset tappoivat hänet, mutta eivät taistelukentällä vaan syvällä selustassa. Hän ja hänen aseveljensä olivat kerääntyneet aukiolle vastaanottamaan palkintoja, Svjatnenko kirjoittaa.

Hänen mukaansa paikalle oli koottu ”parhaita lennokkipilotteja ja sotilaita”. Hän sadattelee ballististen ohjusten saapuneen kun miehet olivat aukealla paikalla ja toteaa, että ”laiminlyönti tapahtui taas”.

Kyiv Independentin mukaan iskussa sai surmansa myös esimerkiksi ukrainalainen valokuvaaja ja 35. erillisen merijalkaväkiprikaatin sotilas Kostiantyn Huzenko.

Ukrainan merijalkaväki on vahvistanut sotilaitaan olleen venäläisen iskun kohteena Dnipropetrovskissa.

