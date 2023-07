Venäjän armeijassa sairaanhoitajina palvelevia naisia pakotetaan sotilaiksi

Venäjän armeijassa sairaanhoitajina palvelevia 18–19-vuotiaita naisia pakotetaan allekirjoittamaan sopimukset, jotka muuttavat heidän roolinsa sotilaiksi, kertoo Kamtšatkan niemimaan alueparlamentin edustaja Dmitri Bobrovskikh.

Tämän lisäksi hänen mukaansa alueen asepalvelukseen määrättyjä miespuolisia reserviläisiä kohdellaan huonosti Venäjän harjoitusleireillä ja myöhemmin Ukrainan rintamalla.

Uutissivusto Mobilization News kertoo Telegram-kanavallaan Bobrovskikhin kirjallisesta valituksesta, joka lähetettiin alueen kuvernöörille Vladimir Solodoville.

Bobrovskikh viittaa valituksessaan kyseisten reserviläisten vaimojen kertomuksiin, joiden mukaan miehet eivät saa riittävästi koulutusta eivätkä varusteita ennen siirtoa Ukrainan rintamalle. Heidän kerrotaan kärsineen kovia tappioita.

Kuvernöörin sanotaan todenneen, että hän ei voi tehdä asialle mitään.

1/ 18-to-19-year old women from Kamchatka who joined the Russian Army as nurses are being made to sign contracts changing their role to that of motorised riflemen, according to a local regional deputy. He also complains about the treatment of mobilised men from the region. ⬇️ pic.twitter.com/Aqju5ock4S

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) July 29, 2023