”Venäjän ansaan ei pidä langeta”

Eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen (kok.) varoittaa, että valmisteilla oleva rauhansopimus olisi vain aikalisä Venäjälle jatkaa myöhemmin hyökkäystään Ukrainaan.

Heinonen kommentoi blogissaan Britannian entisen puolustusministerin Grant Shappsin Times Radion haastattelua. Siinä hän varoittaa samasta asiasta.

– Jos Venäjälle vielä annettaisiin Ukrainan alueita, jopa yli nykyisten rintamalinjojen, niin maa menettäisi keskeisiä puolustuslinjojaan ja olisi seuraavassa hyökkäyksessä entistä haavoittuvaisempi Venäjän hyökkäyssodalle ja valloittamiskiimalle, Heinonen kirjoittaa.

Hän kertoo olevansa Grant Shappsin kanssa samaa mieltä siitä, että rauha Ukrainaan on mahdollinen vain, mikäli Venäjä pysäytetään voimalla.

– Jos Ukraina nyt pakotetaan ”rauhaan” ja sen siivellä vielä ahdistetaan kyykkyyn yksin, niin ratkaisuhan on kuin tervetulokutsu (Vladimir) Putinille ja Kremlille, Heinonen viittaa tulevaan hyökkäykseen.

Heinonen kertoo epäilevänsä arvioita, joiden mukaan tämä viikko voisi olla ratkaiseva tulitauon tai rauhan kannalta.

LUE MYÖS:

Evp-kenraali: Ukraina on saatava näyttämään Suomelta