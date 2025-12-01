Britannian ex-puolustusministeri: Rauhansopimus ei olisi kestävä

Valmisteilla oleva mahdollinen rauhansopimus Ukrainaan ei ole kestävä, sanoo Iso-Britannian entinen puolustusministeri Grant Shapps.

Shapps sanoo Times Radion haastattelussa, että rauhansopimus on todellisuudessa vain Venäjän ja Vladimir Putinin pyrkimys pitää taukoa ennen seuraavaa askelta.

– Sellaista emme voi olla puolustamassa, koska se ei ole todellinen rauha. Se on vain tauko, pysähdys – eräänlainen puolivälihetki, hän kommentoi.

Shapps kritisoi myös sitä, että rauhansopimusehdotus sulkisi Ukrainan ulos Natosta.

Tämä tarkoittaisi sitä, että Putin palkitaan hyökkäyssodan aloittamisesta ja sitä, ettei Ukrainaa puolusteta kunnolla tulevaisuudessa, hän huomauttaa.

– Ja se on historiallinen virhe, joka ilmeisesti ollaan tekemässä, jos kaikki mitä olemme lukeneet pitää paikkansa, hän kritisoi ehdotusta, joka estäisi Ukrainan hakemisen Naton jäseneksi.

Entisen puolustusministerin mukaan rauha on mahdollinen vain, mikäli Venäjä pysäytetään voimalla.

– Ei yksinkertaisesti ole muuta keinoa tehdä tätä.

Euroopan Nato-maat voisivat Shappsin mukaan helposti estää Venäjän etenemisen. Hänen mukaansa se vaatisi tuen lisäämistä Ukrainalle.

Myös Ukrainan Nato-jäsenyys täytyy entisen puolustusministerin mukaan pitää avoimena.