Venäjän ammusvarastolla tuntien räjähdysaalto – massiivinen tuho satelliittikuvissa

Mitä ilmeisimmin pitkän kantaman aseella tehty ukrainalaisisku tuhosi sunnuntaina Venäjän asevoimien valtavan ammusvaraston Rykovessa Hersonin alueella.

Iskua seuranneiden jälkiräjähdysten on kerrottu jatkuneen jopa kuusi tuntia. Tuhojen mittakaava käy ilmi alla näkyvistä Planet Labsin satelliittikuvista. Paikalta on myös kuvattu videoita, joiden perusteella varastoalueen rakennukset tuhoutuivat raunioksi.

Kuvat jakaneen American Enterprise Institute -ajatushautomon asiantuntija Brady Africkin mukaan ammusvarasto sijaitsi peräti 105 kilometrin päässä etulinjasta.

Sosiaalisessa mediassa on arvuuteltu, että isku saatettiin tehdä Britannian lahjoittamalla Storm Shadow -risteilyohjuksella. Niillä on tiettävästi isketty toistuvasti keskeisiin logistiikkakohteisiin ja komentopaikoilla viime aikoina.

This site is more than 105 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/3Yb97iWKzd

The Railway Station and Warehouse Complex in the City of Rykove in the Kherson Region, which was reportedly being used to Store a Massive Stockpile of Munitions utilized by Russian Forces for the Defense of the Zaporizhzhia and Kherson Regions, appears to have been Totally… pic.twitter.com/uHKhIAtIEn

— OSINTdefender (@sentdefender) June 18, 2023