Venäjän amiraalin käsittämätön moka: Tärkeät alukset jätettiin iskujen armoille

Venäjän Mustanmeren laivasto on syyllistynyt komentajansa, amiraali Viktor Sokolovin alaisuudessa useisiin taktisiin virheisiin, jotka alkavat kasautua, arvioi Yhdysvaltain laivastokorkeakoulun Venäjän merisodankäyntiin erikoistunut professori Mike Petersen.

Petersen kirjoittaa X-somepalvelussa (entinen Twitter) julkaisemassaan arviossa, että toveriensa parissa arvostettu Sokolov on menettänyt Mustallamerellä aloitteen ukrainalaisille.

Mike Petersen huomauttaa Sokolovin johtaneen muutama vuosi sitten Välimerellä operoinutta venäläistä taisteluosastoa, joka suoritti suuret määrät iskuja Syyriaan. Silloinen toimintaympäristö oli kuitenkin varsin salliva. Tämän Petersen sanoo johtaneen myöhemmin liialliseen itsevarmuuteen.

Sokolov nimitettiin Venäjän Mustanmeren laivaston komentajaksi viime vuonna. Hänen edeltäjänsä Igor Osipov joutui lähtemään tehtävästä Mustanmeren laivaston lippulaiva Moskvan upotuksen ja Käärmesaaren tappioiden jälkeen.

Petersenin mukaan miehitetyn Krimin Sevastopolin ilmapuolustuksia on kehitetty Sokolovin aikana ja iskuja Ukrainaan jatkettu.

– Häntä on kuitenkin arvosteltu Venäjällä liiasta passiivisuudesta vihollisen edessä. Lisäksi laivaston rakenteelliset ongelmat ja mielikuvituksen puute yhdistettynä ukrainalaisten kekseliäisyyteen tämän kesän aikana ovat alkaneet kääntää tilannetta Mustanmeren laivastoa vastaan, professori kirjoittaa.

Hän listaa Ukrainan viime aikaisia menestyksekkäitä iskuja Krimillä ja sen lähialueilla. Petersen pitää niitä todisteina Sokolovin tekemistä virheistä. Viime viikon tiistain risteilyohjusisku Sevastopolin telakalla oli hänestä jälleen yksi osoitus Venäjän laivaston ongelmista ja mielikuvituksen puutteesta.

– Rajoitukset kuivatelakkatilassa vähentävät korjausmahdollisuuksia, mutta sellainen mielikuvituksen puute, jossa kaksi kriittistä alusta pannaan samalle telakalle ja iskuetäisyydelle, on käsittämätöntä, Mike Petersen päivittelee.

Ukrainan ohjusiskun on arvioitu käytännössä tuhonneen Sevastopolissa korjauksessa olleet päivitetyn Kilo-luokan sukellusvene Donin Rostovin ja Roputsha-luokan maihinnousualus Minskin. Vierekkäin kuivatelakalla olleet alukset näkyivät satelliittikuvissa selvästi jo ennen iskua.

Hän jatkaa tällaisten ”taktisten virheiden” kasaantuvan. Petersenin mukaan Sokoloviin kohdistuu tällä hetkellä kova paine ottaa riskejä ja kaapata aloite takaisin ukrainalaisilta.

