Venäjälle raportoidaan järkyttäviä tappioita: Hyökkääjä menetti taas yli tuhat miestä päivässä

Ukrainan pääesikunta kertoo Venäjän menettäneen jälleen yli tuhat sotilasta päivässä. Aamulla julkaistun tilannekatsauksen mukaan hyökkääjä on menettänyt 1120 sotilasta viimeisen vuorokauden aikana. Panssarivaunuja ukrainalaiset kertovat tuhonneensa 18 ja panssariajoneuvoja 26.

Kyseessä on jo kolmas päivä peräkkäin, kun Ukraina raportoi vastaavia tappioita venäläisille. Tiistain katsauksessa hyökkääjän kerrottiin menettäneen 1030 ja keskiviikon katsauksessa peräti 1270 sotilasta.

Myös kalustotappiot ovat olleet ilmeisen kovia. Ukrainalaisten julkaisemien lukujen mukaan kolmessa vuorokaudessa on tuhoutunut yhteensä 38 taistelupanssarivaunua ja 81 panssariajoneuvoa.

Vastaavia lukuja on nähty aiemmin sodan aikana ukrainalaisraporteissa vain harvoin. Tilanne on muuttunut talven aikana. Marraskuussa hyökkääjä on menettänyt ukrainalaisten lukujen perusteella keskimäärin peräti 931 sotilasta päivässä. Luku on selvästi korkein koko sodan aikana. Venäläisiä kaatuu siis nyt rintamalla enemmän kuin vielä kertaakaan Ukrainan sodan aikana.

Kyse ei ole ukrainalaisten propagandasta. Esimerkiksi Britannian sotilastiedustelu on vahvistanut lukujen olevan uskottavia.

Järisyttävien tappioiden pääsyynä on pidetty Venäjän laajamittaisia hyökkäysoperaatioita Itä-Ukrainan Avdijivkan alueella. Ukraina on kertonut Venäjän koonneen sinne jopa 40 000 sotilasta. Joukkoja on komennettu kalliisiin jalkaväen rynnäköihin avomaastossa. Myös kalustoa on tuhoutunut niin valtavasti, että tappioita on pystytty laskemaan jopa satelliittikuvista.

Venäjän on kerrottu vallanneen alaa Avdijivkassa suuren ylivoimansa turvin. Eteneminen on kuitenkin arvioitu verrattain vähäiseksi suhteessa sen kovaan hintaan.

LUE MYÖS:

Venäjä hyökkää järkyttävillä tappioilla – ”Valeri Gerasimov iski jälleen”