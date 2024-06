Venäjälle jättitappiot: Hyökkääjän kerrotaan menettäneen yli tuhat tykkiä kuukaudessa

Venäjä menetti toukokuussa yhteensä 1 160 tykkiä, kertoo Ukrainan asevoimat X-viestipalvelussa.

Kyseessä on suurin kuukausittainen tykistötappio, jonka Venäjä on kärsinyt helmikuussa 2022 alkaneen sodan aikana.

Venäjän tykistötappiot ovat kasvaneet joulukuusta 2023 lähtien, jolloin Venäjä menetti kuukaudessa 551 tykkiä. Huhtikuussa kuukausittaiset tykistötappiot olivat nousseet 942 tykkiin.

Yhteensä Ukrainan asevoimat arvioi Venäjän menettäneen sodan aikana 13 223 tykkiä. Keskimäärin maa on siis menettänyt noin 485 tykkiä kuukaudessa. Tappioiden määrä on ollut siis viime kuukausina nousujohteinen keskiarvoon verrattuna.

– Ukrainan soturit jatkavat venäläisten aseiden takomista romumetalliksi, asevoimien viestissä todetaan.

Samojen arvioiden mukaan Venäjä on menettänyt sodan aikana 7765 taistelupanssarivaunua, 14 980 muuta panssariajoneuvoa, 1089 raketinheitintä, 821 ilmatorjuntajärjestelmää ja 18 092 muuta ajoneuvoa.

Ukraina tuhosi toukokuussa myös 860 panssariajoneuvoa. Tämä luku on on toisiksi suurin sitten sodan alun – vain aivan sodan alkuvaihessa maaliskuussa 2022 venäläisiä panssariajoneuvoja tuhottiin enemmän.

Lisäksi 508 860 venäläisen arvioidaan kaatuneen tai haavoittuneen sodassa. Toukokuussa näistä kaatui 38 940 sotilasta. Tämäkin luku on uusi kuukausittainen ennätys.

Ukrainan asevoimat muistuttaa, että rajujen tappioiden valossa venäläisillä on valittavissa kaksi vaihtoehtoa.

– Ukrainan miehittäjillä on kaksi vaihtoehtoa: joko palata maahansa tai tulla haudatuksi maahamme, asevoimien viestissä kerrotaan.

It's the biggest number of artillery losses in two years of the war. And Ukrainian warriors continue to transform russian weapons into scrap metal. pic.twitter.com/86YXj1a38U

It's another record 🔥 1160 russian artillery systems were destroyed in May.

And how are the russian armored combat vehicles doing?

In May, Ukrainian defenders destroyed 860 of them.

It's the second-best result since the beginning of the full-scale invasion.

A larger number of AFVs were destroyed in the first month of the invasion, in March 2022. pic.twitter.com/z745BR5dPg

— Defense of Ukraine (@DefenceU) June 1, 2024