Venäjällä valtava räjähdys – Ukrainan väitetään osuneen suoraan ballistisiin ohjuksiin

Ukraina on venäläislähteiden ja sosiaalisessa mediassa liikkuvien tietojen perusteella tehnyt viime yönä laajan lennokkihyökkäyksen Venäjälle.

Osa iskuista näyttää kohdistuneen Brjanskin alueelle lähelle Ukrainan rajaa.

Venäjän Telegramissa kiertää kuvia ja videoita (alla), joissa näkyy massiivinen räjähdys ja kovia jälkiräjähdyksiä, jotka kielivät osumasta ampumatarvikkeisiin.

Kohteen on väitetty olleen lentotukikohta, johon Venäjä oli sijoittanut ballistisia Iskander-ohjusjärjestelmiä. Niitä on käytetty iskuihin Ukrainan kaupunkeihin.

Ukrainan asevoimat julkaisi eilen videon, jossa iskettiin laukaisuja valmistelleita Venäjän ohjusjoukkoja vastaan niin ikään Brjanskissa. Ukrainalaisten mukaan isku tuhosi yhden järjestelmän ja vahingoitti kahta muuta. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä jutussa.

Ukrainian Drones 🇺🇦 have struck the Russian Air Base in Bryansk, after attacking Bryansk with over a dozen UAVs

There are massive detonations of ammunition being reported by the locals pic.twitter.com/PaByfs9Azn

— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) June 5, 2025