Ukrainalle täysosuma: Ballistiset ohjukset räjäytettiin venäläisten käsiin

Ukraina kertoo iskeneensä Venäjän ohjusjoukkoja vastaan kesken operaation.

Ukrainan asevoimat on julkaissut alta löytyvän videon. Lennokkivideo näyttää puiden suojassa räjähtävän ohjusjärjestelmän ja osumaa seuraavia ampumatarvikkeiden jälkiräjähdyksiä.

Ukrainan strategisen viestinnän keskus kertoo hyökkäyksen tuhonneen yhden arvokkaan Iskander-ohjusjärjestelmän ja vahingoittaneen kahta Iskander-järjestelmää.

Kyseessä on jälleen onnistunut operaatio Venäjän alueella. Iskun kerrotaan tapahtuneen Brjanskissa. Ukrainan asevoimien mukaan Venäjän 26. ohjusprikaati valmisteli siellä hyökkäystä, jonka kohteena oli todennäköisesti Kiova.

Isku oli ukrainalaisten mukaan Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n ja asevoimien yhteisoperaatio.

Kohteena olleiden venäläisjoukkojen sanotaan olleen todennäköisesti vastuussa iskuista Kiovaan ja muihin Ukrainan kaupunkeihin viimeisen vuoden aikana.

Today, deep in Russian territory, Ukrainian forces targeted the enemy's Iskander missile systems, destroying one and damaging two others

These are likely the units that had been striking Kyiv and other cities over the past year. pic.twitter.com/ZncUVnhelW

— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) June 5, 2025