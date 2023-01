Venäjällä valitetaan: Joukoilta loppuvat ammukset

Venäjän asevoimiin erikoistunut analyytikko Rob Lee on käynyt läpi Venäjän sotakirjeenvaihtajia ja –bloggareita, jotka ovat Ukrainan sodan aikana muodostuneet tärkeäksi tietolähteeksi.

Venäjän ammusvarantojen tilanteesta ovat kirjoittaneet Viktor Murahovski, Ilja Kramnik ja Telegram-käyttäjä Rybar, jonka taustalla on osoittautunut olevan sotilastulkki ja -kääntäjä, entinen Venäjän asevoimien lehdistöpalvelun työntekijä Mihail Zvintšuk.

Murahovskin mukaan vuonna 2020 Venäjä kykeni tuottamaan tai kunnostamaan 300 000 tykinammusta ja yli 20 000 Grad-rakettia. Vuonna 2013 käyttökelpoisia ammuksia oli varastossa 2,6 miljoonaa tonnia.

Murahovskin mukaan Venäjän armeijan tarve olisi miljoonia ammuksia vuodessa, koska Venäjän tykistö kuluttaa yli 100 000 ammusta muutamassa päivässä.

Rybar eli oletettavasti Zvintšuk arvelee Venäjän ammustuotantolukujen laskettavan vain kymmenissä tuhansissa. Hän syyttää, että entinen puolustusministeri Anatoli Serdjukov vuosina 2010–2011 vähensi asearsenaalia ja sotateollisuutta.

Osa ammusvarastoista kului Pohjois-Kaukasuksella ja Syyriassa sotiessa. Rybar kirjoittaa, ettei inventaariota tehty ja hyvin paljon ammuksia lähetettiin Syyrian arabiarmeijalle eli diktaattori Bashar al-Assadin joukoille vuonna 2015.

Myös Ilja Kramnik ehdottaa, että nykyistä kulutusta vastaavien ammusmäärien tuotanto vaatisi talouden mobilisoimista sodan palvelukseen. Rybar taas kysyy, onko Venäjällä riittävästi asiantuntijoita suurten ammusmäärien valmistamiseksi. Lisäksi siviilituotteita valmistavia tehtaita tulisi pakolla muuttaa ase- ja ammustehtaiksi tarvittavan ammusmäärän tuottamiseksi.

Jo aiemmin sotakirjeenvaihtajatili Dva Majora (”Kaksi majuria”) valitti, ettei tuotannon lisäyksestä ole hyötyä, koska rintamalle nyt päätyvät 152 milliset tykistöammukset ovat valmistusvikaisia suutareita, kuten Verkkouutiset kertoi tässä.

Viktor Murakhovsky, Rybar and Ilya Kramnik posted about Russia's artillery ammo issues. They suggest Russia produces/refurbishes 300k rounds per year (and had 2.6 million tons in storage in 2013) but was often firing 100k over the span of a couple of days. https://t.co/NITVHaTgWI pic.twitter.com/YohA64FBGj

Kramnik suggests, to produce sufficient quantities of shells for this expenditure rate, they would need a general mobilization of the economy, and Rybar questions whether they have enough specialists and that they would need to use civilian factories to produce the ammo. 3/

— Rob Lee (@RALee85) January 5, 2023