Venäjällä on kahdentyyppisiä Iskander-K-ohjuksia

Ukrainan sotilastiedustelun uusimman arvion mukaan Venäjällä on 585 risteily- ja ballistista ohjusta, joista 270 on tyyppiä Iskander-K. Tiedustelu ei eritellyt näitä maasta laukaistavia risteilyohjuksia tarkemmin, mutta niitä on kahta eri tyyppiä – 9M728 ja 9M729 – ja niiden erot ovat merkittävämpiä kuin niiden tyyppinumerot antavat ymmärtää, vaikka suurin osa niiden osista ja komponenteista on identtisiä.

Vaikka kumpikin ohjustyyppi näyttää silmämääräisesti samanlaiselta 9M729 on reilun puoli metriä pitempi kuin 7,4-metrinen 9M728. Koska ohjusten massat ovat erilaiset, on niillä todennäköisesti myös erilaiset kuljetus- ja laukaisulavetit. 9M728 voidaan laukaista standardilta 9P78-1-lavetilta, johon mahtuu kaksi ohjusta. 9M729:ssä käytetään nähtävästi 9P701:tä, joka pystyy kuljettamaan neljää ohjusta kerralla. 9M728:n kantama on enintään 500 kilometriä, mutta havaintojen mukaan 9M729:n jopa 1 500 kilometriä. 9M729:stä käytetään valmistajansa mukaan myös nimeä Novator 9M729.

Venäjä testasi 9M729:ää heinäkuussa 2014 ja syyskuussa 2015, jolloin Yhdysvaltain viranomaisten mukaan vuonna 1987 allekirjoitetun keskimatkan ohjusten rajoittamissopimuksen 500 kilometrin INF-rajaa ei ylitetty.

Yhdysvallat otti ohjuksen pitkän kantaman esille kuitenkin epävirallisesti marraskuussa 2017 ja lopulta vuotta myöhemmin Yhdysvaltain 15:tä tiedusteluorganisaatiota johtava Director of National Intelligence paljasti, että testeissä ohjus oli lentänyt paljon yli 500 kilometriä. Tämä johti Yhdysvaltain irtautumiseen sopimuksesta helmikuussa 2019.

Venäläiset väittävät yhä, että ohjuksen kantama on alle 500 kilometriä. Iskander-K:n tuhoaminen ilmassa on haastavaa, mutta onnistuu nykyaikaisimmilta ilma- ja ohjustorjuntajärjestelmiltä, kuten Suomen hankkimalta Rafael David’s Slingiltä.

Jos kuitenkin 9M729-ohjuksia voidaan laukaista jopa 1 500 kilometrin päästä, on laukaisulavettien tuhoaminen kuitenkin jo selvästi monimutkaisempaa, koska edes Suomelle F-35:n asepaketissa tarjottujen AGM-158B JASSM-ER -ohjusten kantama ei riitä yhtä kauas.