Venäjällä myönnetään: Puolet maahanlaskujoukoista menetetty

Ukrainan sotaa seuraavan venäläisen Telegram-kanavan perustaja Mihail Zvintshuk paljasti tv-lähetyksessä uusia tietoja maan asevoimien kärsimistä tappioista. Rybar-kanavalla on yli 1,1 miljoonaa seuraajaa, minkä lisäksi Zvintshuk pyörittää uutta televisio-ohjelmaansa.

Lähetyksessä nostettiin esiin havainto siitä, ettei Venäjän eliittiyksikköinä pidettyjä VDV-maahanlaskujoukkoja ole juuri nähty rintamalla sodan alkuvaiheen jälkeen. VDV osallistui Kiovan valtausyritykseen ja helikopterioperaatioon Hostomelin lentoasemalla.

– Valitettavasti tämä on totta. Liikekannallepanon alkuun mennessä [syyskuussa 2022] maahanlaskujoukot olivat menettäneet 40–50 prosenttia henkilöstöstään. Tällä hetkellä aiemmista ja kokeneista yksiköistä, joilla oli oma kalustonsa, ei ole jäljellä kovin monia, Rybarin lähetyksessä todettiin.

RAND-ajatuspajan vanhempi tutkija Dara Massicot kertoo pitävänsä lukujen julkistamista yllättävänä. VDV:n kokonaisvahvuudeksi arvioitiin viime vuoden alussa 45 000 sotilasta. Lukuun sisältyy myös varusmiehiä.

– Venäläislähteiden mukaan VDV:stä noin 30 prosenttia on varusmiehiä, mutta osuus vaihtelee yksiköittäin. Hänen mainitsemansa arvio 50 prosentin tappioista viittaa todennäköisesti upseereihin ja sopimussotilaisiin, joita lähetettiin Ukrainaan, Dara Massicot kirjoittaa Twitterissä.

Vuonna 2015 VDV:ssä oli 4 000 upseeria ja noin 20 000 sopimussotilasta. Tavoitteena oli nostaa ammattisotilaiden määrä 32 000:een vuoteen 2020 mennessä, mutta muutoksen aikataulu venyi. Syyskuussa 2021 sopimussotilaita oli VDV:n ilmoituksen mukaan 27 000.

BBC on seurannut sotilashautajaisten määrää Venäjällä. Tammikuuhun 2023 mennessä VDV:n hautajaisia oli kirjattu 1 425 eli eniten kaikista asehaaroista. Massicotin mukaan todellinen luku lienee noin 2 100 kaatunutta.

– Jos haavoittuneiden määrän lisää varovaisella 3:1-suhdeluvulla, niin luvuksi saadaan noin 4 200 — 6 300 haavoittunutta. Kokonaistappioiden konservatiivinen arvio olisi 5 200– 8 400 VDV:n sotilasta.

Dara Massicot huomauttaa, ettei kaikkia VDV:n yksiköitä välttämättä lähetetty taisteluun heti sodan alussa. Jos osuus olisi 80 prosenttia, niin Rybarin mainitsemat 50 prosentin tappiot tarkoittaisivat 12 000 kaatunutta ja haavoittunutta.

Tarkkoja lukuja on vaikea arvioida, sillä taistelutappioiden julkaiseminen on Venäjällä laitonta. Joka tapauksessa vaikuttaa siltä, että maahanlaskujoukot ovat kärsineet erittäin kovia tappioita.

– VDV on pahoin vaurioitunut, koska sitä käytettiin väärin sodan alussa. Osaa yksiköistä syytetään sotarikoksista. Tappiot todennäköisesti vähenivät kesällä ja syksyllä, kun yksiköitä vedettiin pois Hersonin länsiosista. Nyt niitä on siirretty – huomattavasti vähäisemmällä taistelukyvyllä – pieniin Venäjän hyökkäyksiin, joten tappioiden määrä todennäköisesti kasvaa, Massicot toteaa.

I’m surprised this person is putting this number out there— 50% of Russian VDV (airborne) lost Feb-September 2022. Let’s walk though some numbers to see if a range of numbers can be found and what that might say of remaining VDV combat potential. (/1) https://t.co/ZzXDdlDNWg

— Dara Massicot (@MassDara) January 31, 2023