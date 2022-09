Venäjällä mittavat tappiot, voi joutua turvautumaan neuvostoajan kalustoon

Venäjä on menettänyt runsaasti panssarivaunuja sen jälkeen, kun se hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa, kertoo Kyiv Independent.

Huhtikuuhun mennessä monista Pohjois-Ukrainan taistelukentistä on tullut venäläisten panssarivaunujen hautausmaita, kun ukrainalaiset joukot ovat onnistuneet iskemään ne toimintakelvottomiksi. Tämä on suuri isku Venäjän armeijalle sen suuresta koosta huolimatta.

Venäjä on toistuvasti vihjaillut, että sillä on varastossa vielä lukuisasti panssarivaunuja, joita se voi hyödyntää taistelussa. Kyiv Independentin mukaan tämä kalusto on todellisuudessa Neuvostoliiton aikaista ”metalliromua”, joka ei sovellu käytettäväksi taisteluissa.

Kyiv Independent huomauttaa, että suurista tappioista huolimatta Venäjällä on edelleen riittävästi panssarivaunuja jatkamaan sodan käyntiä Ukrainassa vielä vuosien ajan.

Täysimittaisen hyökkäyksensä alussa helmikuussa Venäjällä oli noin 3 330 operatiivista panssarivaunua Military Balance 2021 -tietokannan mukaan. Venäjän sodan laitehävikkiä dokumentoivan online-tutkintaprojektin Oryxin mukaan Venäjä on menettänyt ainakin 994 panssarivaunua syyskuun 1. päivään mennessä.

Ukrainan armeijan antamien lukujen mukaan syyskuun alkuun mennessä se on tuhonnut 1 997 venäläistä panssarivaunua, minkä arvioidaan olevan 60 prosenttia Venäjän panssarivaunukalustosta.

Venäjän arvioitu 1 300 koneen kokonaistappio Ukrainassa vastaa suunnilleen 14 täysimittaista panssaroitua prikaatia tai 42 pataljoonan taktista ryhmää. Tämä on enemmän kuin Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa ja Italiassa yhteensä.

Venäjällä on kuitenkin vielä noin 2 000 taisteluvalmista panssarivaunua sekä valtava määrä varastoja. Military Balance 2021 -tietokannan mukaan venäläisissä varastoissa on noin 10 200 panssarivaunua, mukaan lukien erilaiset T-72-vaunut, 3 000 T-80- ja 200 T-90-vaunut.

Tietokannan vuoden 2016 julkaisu osoittaa myös, että Venäjällä on varastossa noin 2 800 kylmän sodan vanhaa T-55-panssarivaunua sekä 2 500 T-62- ja 2 000 T-64-vaunua. Tämä tarkoittaa, että Venäjällä voi olla noin 17 300 panssarivaunua valmistettuna 1950-luvun lopun ja tämän päivän välillä.

Kyiv Independentin mukaan todellisuudessa kukaan ei tiedä, kuinka moni vanhoista vaunuista soveltuisi enää taistelukäyttöön. Ukrainan armeijan haltuunsa saamien satelliittikuvien mukaan Venäjä on säilyttänyt vanhoja panssarivaunuja varastossa ulkona vuosikymmeniä, minkä vuoksi ne ovat ruostuneet pahasti.

Monen vanhan panssarivaunun uskotaan olevan niin huonossa kunnossa, että ne ovat valmiita hävitettäväksi romuna.

Mikäli Venäjä aikoisi hyödyntää niitä taisteluissa Ukrainassa, panssarivaunut olisi ensin kuljetettava kunnostettavaksi ja tutkittavaksi vikojen varalta. Lopulta ne tulisi vielä kuljettaa taistelukentille. Raporttien mukaan tämä veisi Venäjältä paljon aikaa.

Iästään huolimatta osa vanhoista panssarivaunuista on edelleen toimintakuntoisia, ja Ukrainassa on nähty kunnostettua neuvostoajan kalustoa.

Länsimaiden Venäjää vastaan asetetut pakotteet huomioon ottaen Venäjällä on myös vaikeuksia korjata nykyaikaista sotilaskalustoaan, sillä sen on vaikea löytää kalustoon sopivia komponentteja. Kyiv Independent muistuttaa, että oman kalustonsa lisäksi Venäjällä on muitakin vaihtoehtoja sotilaskaluston hankkimiseen. Esimerkiksi Valko-Venäjällä on hallussaan yli 500 nykyaikaistettua T-72-panssarivaunua.