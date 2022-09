Venäjällä leviää paniikkitunnelma – ”Otteen Suomessa ei tule herpaantua”

Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori, sotatieteiden tohtori Jarno Limnell varoittaa, ettei otteen Suomessa tule nyt herpaantua vaan päinvastoin, vaikka Ukrainan rintamalta kuuluukin puolustajan kannalta hyviä uutisia.

Ukrainan joukot ovat tunkeutuneet syvälle Venäjän linjoihin Harkovan alueella. Ukrainalaisten on kerrottu vallanneen takaisin jopa tuhansia neliökilometrejä ja kymmeniä asutuskeskuksia käsittävän alueen. Esimerkiki Izjumissa olevien venäläisten joukkojen on arvioitu saattavan joutua mottiin. Joidenkin vahvistamattomien tietojen mukaan Izjumia kuvattiin jo venäläislähteissä ”kaatuneeksi” myöhään lauantaina iltapäivällä. Hyökkääjä on julkisuudessa olevien tietojen perusteella kokenut raskaita tappioita myös Hersonissa.

Rajuista tappioista, epätoivoisesta tilanteesta ja rintamalinjojen murtumisesta puhutaan avoimesti jopa venäläisillä sotaa seuraavilla propagandakanavilla. Monet sosiaalisessa mediassa kiertävistä viesteistä kuvastavat suoranaista paniikkia.

Jarno Limnell korostaa, että yllätyksiin on kuitenkin syytä varautua, vaikka Venäjän tilanne Ukrainassa ja sisäisesti on menossa jopa ”paniikinomaiseen suuntaan”.

– Juuri sen takia valmiutemme oltava korkealla. Odottamattomiinkin kehityskulkuihin varauduttava. Se on viisautta, Limnell toteaa Twitterissä.