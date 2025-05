Venäjällä kuplii: Sotaveteraanit johtavat protesteja

Moskovan linjaamat paikallishallinnon uudistukset ovat johtaneet koviin protesteihin Krasnojarskin aluepiirissä.

Tapahtumia tässä Riddle Russian katsauksessaan kertaavan venäläistoimittajan ja Venäjän politiikan asiantuntija Andrei Pertsevin mukaan tilanteen taustalla on keskushallinnon halu vähentää rajusti kuntien määrää. Krasnojarskissa tämä tarkoittaisi muutosta nykyisestä 400 kunnasta vain 39 kuntaan. Pertsev huomauttaa, että monilla muilla alueilla vastaavat uudistukset ovat herättäneet varsin vähän vastustusta. Krasnojarskissa hanke on kuitenkin hänen mukaansa johtanut suoranaiseen kriisiin.

Siperiassa sijaitseva aluepiiri on eräs Venäjän suurimmista ja vauraimmista.

Kaksi paikallishallinnon johtajaa on jo eronnut protestina. Erityisen kireä tilanne on Pertsevin mukaan Dudinkassa. Kaupunki on Krasnojarskiin kuuluvan autonomisen piirikunnan hallintokeskus. Uudistuksen myötä alue menettäisi nykyisen statuksensa.

Kuntauudistusta vastustavat asukkaat ryhtyneet nauhoittamaan joukolla diktaattori Vladimir Putinille osoitettuja vetoomusvideoita. Pertsev kiinnittää huomiota kiintoisaan ilmiöön, joka tekee tilanteesta kiusallisen Kremlille. Ukrainan sodan veteraanit ovat nimittäin nousseet joidenkin vetoomusten keulakuviksi.

– Meidät on pakotettu kohtaamaan kansan vastaisia lakeja, kuten alueiden hävittäminen. Kansa taistelee etulinjassa ja myös humanitaarinen apu tulee kansalta. He [virkamiehet] haluavat antaa kotimaamme pois jollekin toiselle. Me vaadimme teitä [Putinia] puuttumaan asiaamme ja lopettamaan tämän summittaisuuden, eräässä veteraanin vetoomuksessa todetaan.

Moskova on viime aikoina rakentanut virallisessa viestinnässään veteraaneista Venäjän tulevaisuuden eliittiä. Tätä on pyritty pönkittämään erilaisilla valtiollisilla hankkeilla. Niin sanotuilla ”sankariohjelmilla” veteraaneista yritetään tehdä uusia johtajia hallinnon eri tasoille, virkamiehistöön ja jopa yritysmaailmaan. Julkisuudessa olevien tietojen perusteella veteraaniohjelmien todellinen saldo on ollut tähän mennessä laiha. Asiantuntijat ovat arvioineet, että Kremlin viritysten todellinen tarkoitus on estää Moskovan keskusvallan vakautta haastavien veteraaniliikkeiden syntyminen.

– Vallan vertikaali joutuu nyt kohtaaman ne, joita se kutsuu ”uudeksi eliitiksi”. Paikalliset eliitit, jotka eivät halua menettää vaikutusvaltaansa ja jotka tunnistavat paikallishallinnon tarpeen, saavat todennäköisesti veteraaneilta apua näiden vetoomusten tekemisessä, Andrei Pertsev kirjoittaa.

– Alueellinen hallinto on ansassa: uudistusten ajamisen riskinä on näyttää, etteivät veteraanit olekaan uutta eliittiä ja mahdollisesti synnyttää lisää vetoomuksia Putinille, hän jatkaa.

Andrei Pertsev huomauttaa, että Moskova on jo joutunut peruuttamaan alueuudistuksen kanssa. Alimman kuntatason poistaminen oli ensin tarkoitus toteuttaa pakottavalla lainsäädännöllä. Vastarinta oli kuitenkin niin kovaa, että Kremlin oli pakko antaa aluehallinnoille oikeus päättää asiasta itse tiettyjen poikkeusedellytysten täyttyessä. Esimerkiksi Voronez päätti yksinkertaisesti olla toteuttamatta uudistusta, vaikka se ei Pertsevin mukaan ehtoja missään nimessä täytäkään. Tähän Moskova ei kuitenkaan reagoinut mitenkään. Uudistusta on vastustettu avoimesti myös muun muassa Tatarstanissa ja Bashkortostanissa.