Venäjällä jopa nelinkertainen ylivoima, puolustaja vaikeuksissa

Venäjän joukoilla on määrällinen etu miehistön ja kaluston suhteen Velykomykhailivkan suunnalla Itä-Ukrainassa. Venäläisillä on 3–4 pataljoonaa yhtä puolustavaa ukrainalaista pataljoonaa kohden, toteaa ukrainalainen sotilasasiantuntija Kostjantyn Mashovets.
Asiasta kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan
Hänen mukaansa joillain rintamalohkoilla suhdeluku on 5–6:1 Venäjän hyväksi.
Mashovets toteaa Venäjän miehistöedun vaikeuttavan Ukrainan kykyä ylläpitää puolustuslinjaa, koska ukrainalaisten pitää organisoida puolustus erillisiin asemiin ja linnoitteisiin, jotka jättävät aukkoja linjaan.
Hänen mukaansa Venäjän joukot yrittävät hyödyntää näitä aukkoja lähettämällä pieniä jalkaväkiryhmiä tunkeutuakseen Ukrainan puolustuksiin, minkä jälkeen hyökkääjä yrittää vakiinnuttaa uudet asemansa odottaessaan uusien jalkaväkiryhmien saapumista seuraavaa hyökkäystä varten.