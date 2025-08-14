Verkkouutiset

Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un propagandakuvassa. AFP PHOTO/KCNA VIA KNS/ LEHTIKUVA/STR

Venäjällä järisyttävä työvoimapula: Apua haetaan jo Pohjois-Koreasta

  • Julkaistu 14.08.2025 | 07:10
  • Päivitetty 13.08.2025 | 18:46
  • Venäjä
Hyökkäyssota Ukrainassa on pahentanut Venäjän työmarkkinoiden heikkoa tilaa.
Venäjällä kärsitään valtavasta työvoimapulasta, jota hyökkäyssota Ukrainassa on pahentanut entisestään.

Asiasta tässä kertovan BBC:n Etelä-Korean tiedustelulta saamien tietojen mukaan tilanne on niin paha, että vajetta pyritään paikkaamaan pohjoiskorealaisilla.

Venäjälle kerrotaan virtaavan tuhansia siirtotyöläisiä erakkovaltiosta. Heidän työolojaan kuvaillaan suoranaiseksi orjuudeksi.

BBC:n haastattelemat pohjoiskorealaiset puhuvat järkyttävistä työoloista. Eräs Jin-nimellä esiintyvä työläinen kertoo, kuinka Pohjois-Korean turvallisuuspalvelun agentti saattoi hänet Venäjälle saapumisen jälkeen rakennustyömaalle. Jinin ei annettu puhua kenellekään tai edes ”katsoa mitään”.

– Ulkomaailma on vihollisemme, hän kertoo agentin todenneen.

Jin teki 18 tunnin mittaisia työpäiviä pilvenpiirtäjätyömaalla. Aamut alkoivat kuudelta ja töitä jatkettiin aamukahteen. Vapaapäiviä oli kaksi vuodessa.

Kaikki kuusi BBC:n haastattelemaa Venäjälle rahdattua pohjoiskorealaista työläistä kertovat samanlaisista oloista.

Pohjoiskorealaisia Venäjällä useaan otteeseen haastatellut Etelä-Korean Dong-A Universityn professori Kang Dong-wan sanoo, että siirtotyöläiset altistuvat vaaratilanteille jatkuvasti. Yöllä töitä tehdään pimeässä ja turvavarusteita ei juuri ole.

BBC:n tietojen mukaan Pohjois-Korean arvioidaan lähettävän Venäjälle tänä vuonna jopa noin 50 000 siirtotyöläistä.

Pjongjang tukee Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Pohjois-Korea on lähettänyt Venäjälle suuria määriä aseita ja ampumatarvikkeita. Sotaan on myös osallistunut pohjoiskorealaisia joukkoja. Venäjän on arvioitu antavan Pohjois-Korealle vastineeksi muun muassa ohjusteknologiaa.

ISSN 1458-4441

