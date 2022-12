Venäjällä ihmetellään: Lennokki voi kantaa kuusi kranaattia

Ukrainan asevoimat on käyttänyt kuluneen vuoden aikana erikokoisia lennokkeja tiedusteluun, tulenohjaukseen ja suoriin hyökkäyksiin. Nelikoptereilla on viime viikkoina isketty muun muassa Venäjän miehittämälle niemimaalle Mykolajivin alueen eteläosissa.

Venäjän valtionmedian sotakirjeenvaihtaja Jevgeni Poddubny esittelee sosiaalisessa mediassa 4. panssaridivisioonan sotilaiden alasampumaa Ukrainan lennokkia Svatoven suunnalla. Alueella on käyty joulukuussa kiivaita taisteluita.

Jevgeni Poddubny myöntää Ukrainan iskeneen kyseisellä lennokkimallilla tehokkaasti Venäjän sotilaiden ja kaluston kimppuun. Pienehkö laite pystyy kuljettamaan jopa kuusi muokattua PG-7-kranaattia.

Sotakirjeenvaihtaja sanoo Venäjän teollisuuden heränneen hyökkäyslennokkien merkitykseen vasta pitkällä viiveellä. Esimerkiksi Lancet-hyökkäyslennokit tuotiin julkisuuteen ensimmäistä kertaa vasta kesällä 2019. Venäjä on pyrkinyt korjaamaan tilannetta tuomalla vastaavia laitteita Iranista.

– Lancet on kyllä hyvä, mutta se ei riitä. Niitä on todella vähän, Jevgeni Poddubny kirjoittaa.

Yevgeny Poddubny shows frustration with the development of armed UAVs in Russia. He says Lancets are good but their warhead is small and they are too few in number. 2/ pic.twitter.com/nWi5sawSfd

— Rob Lee (@RALee85) December 22, 2022