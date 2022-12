Ukrainan lennokit iskivät miehitetylle niemimaalle

Ukrainan väitetään pommittaneen Venäjän asemia miehitetyllä Kinburnin niemimaalla Hersonin kaupungin luonaispuolella. Niemimaa sijaitsee hallinnollisesti Mykolajivin alueella.

Ukrainan asevoimien videolla kranaattia kuljettava neliroottorinen lennokki nousee lentoon Ukrainan puolelta.

Merialueen toisella puolella sijaitsevaa pientä asutuskeskusta oli tarkkailtu lennokeilla. Videolla näytetään Venäjän sotilasajoneuvoja ja rakennusten lomassa käveleviä sotilaita. Lennokin pommi räjähtää kohteessa aiheuttaen laajan tulipallon.

Laivastoasiantuntija H.I. Suttonin mukaan kyseinen isku on paikannettavissa Kinburnin niemimaan länsiosiin. Video on todennäköisesti kuvattu marraskuun lopulla.

Ukrainan asevoimat julkaisi aiemmin videoita alueella liikkuvista pikaveneistä, mutta erikoisjoukkojen toiminnasta ei ole kerrottu tarkemmin julkisuuteen.

Ukrainian bomber drones are taking it to the next level. The author of the video reports that this is the Kinburn Spit. We couldn't verify this, but the footage is great. pic.twitter.com/4vwcwo0dQi

— NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 18, 2022