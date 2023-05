Venäjällä esitetään kuuden päivän työviikkoa ilman lisäpalkkaa

Venäjän valtion media ja liike-elämän edustajat vaativat kuuden päivän työviikon sallimista.

Asiasta tiedustelukatsauksessaan kertovan Britannian puolustusministeriön mukaan valtiovarainministeriölle jätetyssä vaatimuksessa ilmeisesti esitetään, että kuuden päivän työviikkoon siirtymisestä ei maksettaisi lainkaan lisää palkkaa työntekijöille. Esityksen taustalla ovat brittitiedustelun mukaan hyökkäyssodan taloudelle asettamat vaatimukset.

Myös julkisen keskustelun kerrotaan muuttuneen. Siinä missä valtakoneisto keskittyi aiemmin rankaisemaan sotaa kritisoineita, on nyt siirrytty vaatimaan kansalaisilta konkreettisia uhrauksia sotapyrkimysten eteen.

Esimerkiksi Venäjän eturivin propagandisti, RT:n päätoimittaja Margarita Simonjan totesi reilu viikko sitten, että kansalaisten pitäisi tehdä joka päivä kaksi tuntia lisätyötä ammustehtaissa.

– Keskustelun kehitys heijastelee selvästi neuvostoajan tyylistä käsitystä yhteiskunnallisesta pakosta. Se korostaa myös sitä, miten [Venäjän] johto selvästikin pitää talouden suorituskykyä määräävänä tekijänä sodan voittamisessa, brittitiedustelu arvioi.

