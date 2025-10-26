Verkkouutiset

Kuvakaappaus videolta. X

Läpimurtoa yritettiin – venäläisjoukot tuhottiin

Hyökkääjän panssaroidut ajoneuvot jäivät jumiin mutaan.
Ukrainan asevoimat kertoo torjuneensa merkittävän mekanisoidun hyökkäyksen Volodymyrivkan alueella.

Hyökkääjän mekanisoidun osaston kerrotaan yrittäneen murtautua läpi 33. mekanisoidun prikaatin puolustuslinjasta. Asevoimien mukaan venäläisjoukkojen käytössä oli viisi panssaroitua ajoneuvoa.

Hyökkääjän viidestä panssariajoneuvoista kolme juuttui mutaan jo ennen ukrainalaispuolustajien asemien saavuttamista.

Jumiin jääneiden ajoneuvojen kyydissä ollut jalkaväki joutui jatkamaan hyökkäystä jalan, minkä jälkeen Ukrainan tykistö ja HIMARS-raketinheittimet iskivät suojaamattomaan jalkaväkeen.

Ukrainan asevoimien julkaisemalla videolla näytetään, kuinka puolustajan tykistö iski jumiin jääneisiin venäläisjoukkoihin. Video on katsottavissa alla olevassa upotuksessa.

Puolustajan asevoimien mukaan kolme hyökkääjän ajoneuvoa upposi ja kaksi tuhottiin.

Videolla näkyy myös, kuinka Ukrainan droonit iskevät vesistössä jumissa oleviin panssariajoneuvoihin.

