Venäjä yrittää valloittaa Bahmutin sodan vuosipäivään mennessä

Ukrainan sotilasviranomaiset ilmoittivat, että Venäjän joukot pyrkivät valloittamaan Bahmutin Ukrainaan hyökkäyksen ensimmäiseen vuosipäivään mennessä.

Institute for the Study of War (ISW) ajatushautomon mukaan tämä kuitenkin vaatisi huomattavasti suuremman Venäjän etenemisen kuin mikään, mitä on nähty useisiin kuukausiin.

ISW:n mukaan Venäjän joukot eivät todennäköisesti pysty piirittämään Bahmutia helmikuun 24. päivään mennessä

Bahmutin suunnassa kirjattiin torstaina 36 yhteenottoa ja Ukrainan mukaan lähes 120 hyökkääjää kaatui.

Palkkasoturiarmeija Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin totesi äskettäin, että hän odottaa Wagner-ryhmän taistelijoiden piirittävän Bahmutin maaliskuussa tai huhtikuussa. ISW:n mukaan Prigozhinin pragmaattiset arviot Venäjän edistymisestä Bahmutin alueella ovat yleensä olleet lähempänä taktista todellisuutta kuin (muiden) arviot Venäjän nopeasta etenemisestä.

– Venäjän joukot eivät näytä nopeuttavan etenemistään Bahmutin ympärillä eivätkä todennäköisesti saavuta tätä ilmoitettua tavoitetta helmikuun 24. päivänä. Ukrainan joukot saattavat aina päättää, että Bahmutin pitämiseen liittyvät kustannukset ovat liian korkeita ja vetäytyä vapaaehtoisesti kaupungista.

Ukrainan johtajat kuitenkin ilmoittavat edelleen aikovansa pitää kaupungin.

ISW arvioi, että Kreml saattaa käynnistää uuden sarjan ohjusiskuja siviilikohteisiin kaikkialla Ukrainassa symbolisen vuosipäivän kunniaksi, koska Venäjän armeijalla ei ole ollut todellista sotilaallista menestystä.

ISW lisäsi, että Venäjän joukot lisäävät ilmavoimien käyttöä Ukrainassa, mutta eivät todennäköisesti panosta merkittäviä määriä ilmavoimia taisteluihin Ukrainan hallitseman alueen yllä.