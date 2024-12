Venäjä yrittää tuoda tuhansia sotilaita Suomen lähialueille

Venäjällä asevoimat on aloittanut uudistuksen eli reformin, joka on tarkoitus tuoda Suomen lähialueille tuhansia sotilaita lisää.

Maavoimien 6. armeija prikaateja Pihkovan suunnalla muutetaan vahvuudeltaan divisiooniksi. Prikaatin vahvuus on yleensä noin 4000 sotilasta, divisioonan 10 000–20 000 sotilasta. Määrän lisäys on siis merkittävä, ja se koskee ainakin kolmea prikaatia, jotka on sijoitettu Karjalan kannakselle, Viron Narvan lähelle Kingiseppin eli Jaaman lähistölle sekä etelämmäs Pihkovaan.

Asiasta kertovat asiaan syvällisesti perehtyneet Nato-maan tiedustelulähteet.

Lisäksi pohjoisessa Venäjän maavoimien 14. armeijakunnasta Murmanskissa tulee armeija. Tämä tarkoittaa, että pohjoinen suunta saa oman esikunnan. Lisäksi keväällä perustettiin uusi 44. armeijakunta. Siihen on liitetty ainakin 72. moottoroitu jalkaväkidivisioona sekä 128. moottoroitu jalkaväkiprikaati.

44. armeijakunnan joukkoja on käytetty Ukrainan sodassa ainakin toukokuisen tiedon mukaan Belgorodin-Harkovan suunnalla ja venäläisten sotabloggaajien mukaan elokuussa Kurskissa puolustamassa Malaja Lohknan aluetta parinkymmenen kilometrin päässä Ukrainan rajalta.

Leningradin sotilaspiirin vahvistusten on tarkoitus olla toteutettuina vuonna 2026. Lähteet pitävät suunnitelmaa vähintäänkin kunnianhimoisena kun ottaa huomioon, että varuskuntien käyttöaste on nyt 60–75 prosenttia. Luku vaihtelee paitsi paikan, myös ajan mukaan: Suomen lähialueilla sijaitsevissa varuskunnissa nimittäin koulutetaan myös täydennysjoukkoja Ukrainan rintamalle.

Leningradin sotilaspiiri lakkautettiin ja integroitiin läntiseen sotilaspiiriin vuonna 2010, mutta perustettiin talvella 2024 uudelleen. Kun päätös tehtiin, puolustusministeri Sergei Šoigu perusteli sitä Naton laajenemisella pohjolassa.

Joulukuun alussa Venäjällä astui voimaan uusi asetus, jolla asevoimien henkilöstövahvuutta kasvatetaan noin 180 000 ihmisellä verrattuna tasan vuoden takaiseen. Näin Venäjän asevoimien henkilöstö kasvaa melkein 2,4 miljoonaan ihmiseen. Heistä 1,5 miljoonaa on sotilaita. Kun sotilaiden määrä on 1. joulukuuta 2023 ollut 1,32 miljoonaa, on helppo päätellä, että nimenomaan sotilaiden määrää lisätään.

Venäjän Forbes kertoi syyskuussa, että nämä lisäykset kohdistuvat juuri uusien sotilaspiirien vahvistamiseen. ”Uusia” tai käyttöön palautettuja sotilaspiirejä on kaksi: Leningradin ja Moskovan sotilaspiirit.

Leningradin sotilaspiirin komentajaksi nimitettiin toukokuussa kenraalieversti Alexander Lapin. Aiemmin Syyrian-joukkojen ja sen jälkeen Keskisen sotilaspiirin komentajana toiminut Lapin on viimeisimpänä toimenaan toiminut Venäjän maavoimien yleisesikuntapäällikkönä. Tässä tehtävässään hän hajotti Kurskin seudulla Venäjän ja Ukrainan välisen rajan suojaamista turvanneen sotilasneuvoston talvella 2024. Wall Street Journalin mukaan Lapinin perustelu oli se, että rajajoukot ovat riittävän vahvat. Elokuussa 2024 Ukraina hyökkäsi Kurskiin rajan yli.

Sotilaspiirin apulaiskomentajana toimi syksyyn saakka kenraalimajuri Valeri Mumindžanov. Syyskuun alussa apulaiskomentaja Mumindžanov pidätettiin epäiltynä 20 miljoonan ruplan eli sen hetkisellä vaihtokurssilla noin 200 000 euron lahjuksen vastaanottamisesta. Lahjoma liittyi yksityiseltä sektorilta puolustusministeriön hankintana tehtäviin univormuihin, kertoi Interfax. Mumindžanov työskenteli ministeriön resurssiyksikön johdossa vuoteen 2023 saakka. Syyskuussa kerrottiin, että pidätys kestää marraskuuhun ja kenraalimajuria voi odottaa jopa 15 vuoden tuomio. Sen jälkeen venäläisestä mediasta ei löydy miehestä uutisia.

Leningradin sotilaspiirin alueeseen kuuluvat Karjalan ja Komin tasavallat, Arkangelin, Vologodskin, Kaliningradin, Leningradin, Murmanskin, Novgorodin ja Pihkovan alueet, Pietari ja Nenetsien autonominen piirikunta. Venäjän pohjoinen laivasto on myös osa Leningradin sotilaspiiriä.

Venäjä on ilmoittanut jo loppuvuodesta 2022, että se tulee lisäämään sotilaallista voimaansa Suomen ja Baltian lähialueilla. Joukkojen kasvattaminen ei siis ole yllätys. Verkkouutisten lähteiden mukaan sen sijaan on yllättävämpää, jos asetetut tavoitteet oikeasti saavutetaan annetussa määräajassa – eli alle kahdessa vuodessa.