Venäjä voi testata rajoja uudelleen – Asiantuntijalta varoitus turvatakuista

Ukrainasta on viime aikoina puhuttu julkisuudessa turvatakuiden kautta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan kyse on kuitenkin todellisuudessa turvallisuusavusta.

– Ero ei ole semanttinen, vaan ratkaiseva. Jos takuu on vain paperia ilman kyvykkyyksiä, Venäjä ei ota sitä vakavasti, tietokirjailija ja europarlamentaarikko Mika Aaltolan (EPP/kok.) erityisavustaja Vanhanen kirjoittaa X:n ketjussaan.

Aito turvatakuu tarkoittaisi hänen mukaansa Naton artiklaa 5.

– Se ei ole realismia ilman jäsenyyttä ja Venäjä tietää tämän. Siksi pelkät sanat eivät muuta Moskovan laskelmia. Pelote syntyy vain joukoista, aseista ja suunnitelmista.

Se, mistä todelliseksi pidäkkeeksi riittävä joukko kykyineen saataisiin kasaan, on kuitenkin jäänyt epäselväksi.