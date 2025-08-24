Venäjä voi testata rajoja uudelleen – Asiantuntijalta varoitus turvatakuista

Ukrainasta on viime aikoina puhuttu julkisuudessa turvatakuiden kautta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan kyse on kuitenkin todellisuudessa turvallisuusavusta.
– Ero ei ole semanttinen, vaan ratkaiseva. Jos takuu on vain paperia ilman kyvykkyyksiä, Venäjä ei ota sitä vakavasti, tietokirjailija ja europarlamentaarikko Mika Aaltolan (EPP/kok.) erityisavustaja Vanhanen kirjoittaa X:n ketjussaan.
Aito turvatakuu tarkoittaisi hänen mukaansa Naton artiklaa 5.
– Se ei ole realismia ilman jäsenyyttä ja Venäjä tietää tämän. Siksi pelkät sanat eivät muuta Moskovan laskelmia. Pelote syntyy vain joukoista, aseista ja suunnitelmista.
Se, mistä todelliseksi pidäkkeeksi riittävä joukko kykyineen saataisiin kasaan, on kuitenkin jäänyt epäselväksi.
Verkkouutisille on kerrottu viime aikoina virkamies- ja sotilaslähteistä, että Ukrainan turvallisuusjärjestelyjä pohtivaa läntistä koalitiota haastaa tällaisen tehtävän vaatiman materiaalin ja kaluston puute nyt kun Yhdysvallat on ilmaissut haluavansa välttää sotilaallista läsnäoloa Ukrainan maaperällä. Turvallisuusjärjestelyjen kulmakiveksi on mitä ilmeisimmin muotoutumassa Ukrainan asevoimien kova vahvistaminen. Tämä on alkanut käydä selväksi myös poliittisten johtajien puheista.
Henri Vanhanen rinnastaa nykyisen tavan tukea Ukrainaa palosammuttimeen.
– Se toimii hätätilanteessa, mutta aina liian myöhään ja riippuu siitä, kuka sattuu paikalle.
– Päätökset venyvät, apu katkeilee ja kaikki on kiinni poliittisista tuulista.
Asiantuntijan mielestä Ukraina tarvitsisi ennemmin sprinkleriä. Tällä hän tarkoittaa tukijärjestelmää, joka käynnistyy heti kun tuli syttyy.
– Ei enää ad hoc -paketteja, vaan monivuotisia aseapuohjelmia Israel-mallin tapaan, EU:n pysyviä rahastoja ja jatkuvia Nato-harjoituksia. Tällainen turvallisuusapu voisi luoda pelotetta.
Henri Vanhanen toteaa, että Ukraina ei ole näillä näkymin saamassa ”artikla viittä vaan piikkilankaa”.
– Turvallisuusavulla voidaan kyllä luoda puskuria Venäjää vasten — mutta vain jos lännen sotilaallinen apu on pitkäjänteistä, automaattista ja poliittisesti sitovaa. Muutoin Venäjä testaa rajoja uudelleen.
