Venäjä värvää vankeja ja lyhentää kadettien koulutusta

Venäjällä on merkittäviä vaikeuksia löytää uusia sotilaita Ukrainaan, kertoo Iso-Britannian puolustusministeriö.

Kremliin sidoksissa oleva yksityinen Wagner-yritys on värvännyt heinäkuusta asti vankeja taistelemaan Ukrainassa. Heille on tarjottu muun muassa rangaistusten lyhentämistä sekä palkkioita.

Britannian tiedustelun mukaan vankien värvääminen on lisääntynyt viime aikoina, sillä Wagnerin omistajan on nähty pitävän puhetta vangeille.

Tämän lisäksi Venäjän sotilasakatemiat ovat lyhentäneet koulutuksen kestoa ja siirtäneet kadettien valmistumista eteenpäin. Britannian tiedustelun mukaan on lähes varmaa, että kadetteja voidaan lähettää tukemaan Ukrainan operaatiota.

Vankien värvääminen ja upseerien koulutuksen lyhentäminen viittaavat puolustusministeriön arvion mukaan siihen, että hyökkääjällä on pulaa taistelevasta jalkaväestä ja alempiarvoisista upseereista.

